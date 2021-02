Indemnización a familiares de tripulantes del ARA San Juan: “Es menos de lo que merecían”

Desde la querella mayoritaria cuestionaron la reparación aprobada con el Congreso y advierten que “no frenará el pedido de justicia, verdad y dignidad”.

Este miércoles el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto que establece una reparación económica para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y, a cambio, renunciar al inicio de acciones judiciales por “daños y perjuicios”. La mayoría de las familias agrupadas en la querella mayoritaria cuestionaron la suma otorgada y aclararon: “No frenará el pedido de justicia, verdad y dignidad“.

Son 30 familias -una de ellas no adhirió- representadas por la querella mayoritaria de Valeria Carreras y Lorena Arias y otras tres representadas por María Laura Ochoa las que firmaron un documento conjunto tras conocer el proyecto aprobado por el Senado, que establece un pago único de cien veces la remuneración mensual de los agentes de Nivel A.

A la hora de cuestionar la suma, hicieron foco en su rol como trabajadores y la ausencia de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Al respecto, detallaron que en el marco de la investigación sobre la responsabilidad del exministro de Defensa, Oscar Aguad, pidieron informes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y al Ministerio por denuncias de que los tripulantes no contaban con la correspondiente ART.

Entonces, expresaron: “Hemos repudiado esta ley de Reparación Extraordinaria porque fue el proyecto de Oscar Aguad, porque es menos de los que marca la ley de ART“, puntualizaron y advirtieron que quienes acepten recibirán “menos de lo que merecían” sus seres queridos. En ese sentido, señalaron que es “ilegal” porque se trata de personas que estaban bajo relación de dependencia.

De todas maneras, lamentaron que económicamente quedaron “entre la espada y la pared” y a muchas familias no les queda otra que aceptar la indemnización: “Es esa suma mínima o juicio 20 años. Es la necesidad, no es la convicción la que los hace aceptar a los que acepten”.

Por último, ante la cláusula que señala la renuncia a al inicio de acciones judiciales por “daños y perjuicios”, advirtieron: “Esta ley, esos pesos, no frenarán el pedido de justicia verdad y dignidad. No los han comprado. No los han callado. No los han vencido”.

RESPUESTAS AL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

En su visita a México, el presidente Alberto Fernández mencionó la causa del submarino ARA San Juan a la hora de exigir a la Justicia que investigue determinadas causas, en el marco del escándalo por la vacunación irregular y sus posibles implicancias judiciales. Fernández, apuntó sobre todo a la figura de Oscar Aguad, a quien acusó de haber enviado un submarino para que mueran 44 tripulantes”.

Al respecto, desde las familias agrupadas en la querella de Luis Tagliapietra respondieron a las palabras del primer mandatario: “Nosotros sí hemos pedido la renuncia del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, nosotros hemos solicitado su juicio político, haciendo la correspondiente presentación en la comisión de juicio político del excelentísimo Congreso de la Nación. Lamentablemente de parte de aquel gobierno nadie nos escuchó, y pocos nos escucharon en el Congreso de la Nación, pero jamás siquiera se trató su juicio político”, expusieron.

A su vez, agradecieron la “predisposición” de Fernández: “Ahora, como desde el día 1, seguimos peleando por llegar a la verdad de lo que ocurrió y obtener justicia por nuestros 44. Contamos con su completo apoyo para ello, poniendo el mismo énfasis para que la justicia corrupta que investiga nuestro caso, se enderece o se desplace, contamos con su apoyo para realizar todas las pericias necesarias y recuperar los restos. Contamos con ese apoyo porque sabemos que nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres, cuñados y tíos, no son utilizados políticamente, ellos están más allá de la grieta“.

La querella mayoritaria de Carreras y Arias también se expidió al respecto y agradeció la mención y la “preocupación” del presidente. “También queremos señalar que como querella estamos desde hace mucho pidiendo lo mismo, que como querella hemos logrado que la Cámara de Comodoro Rivadavia el 19/11/2020 haga lugar al pedido de imputar a Macri y Aguad aclarando que fuimos los únicos durante la gestión macrista en pedirlo mediante imputación en la causa penal.

Además, aclararon que esperan que “esta preocupación manifestada en México, continúe en Argentina” y que, por lo tanto, los reciba como “ha atendido a familiares de varias victimas”.