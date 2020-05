La Cuadra: tras el reclamo, pagaron las deudas y esperan por los compromisos asumidos

Una hora después de bloquear la salida de la producción, recibieron las indemnizaciones adeudas. Esperan por la regularización de los empleados y el pago de la obra social.

(Foto: Espacio Sindical de Base)

Tras el bloqueo de la producción a primera hora de la mañana de este martes, los dueños de las panaderías La Cuadra finalmente pagaron las indemnizaciones adeudadas a las trabajadoras y se comprometieron a regularizar la situación laboral del resto de las y los empleados.

El conflicto que en verano tuvo un ida y vuelta constante a instancias del Ministerio de Trabajo, y con el acompañamiento del Espacio Sindical de Base, se reeditó este martes ante la denuncia de que no habían cumplido con los acuerdos firmados tras los despidos, con la pandemia como excusa.

En consecuecia, decidieron bloquear la salida de la producción a primera hora de la mañana, tras lo cual lograron el pago de las indemnizaciones.

“Frenamos la distribución de la producción a las distintas sucursales que tiene la empresa. Una vez que la frenamos, a la hora mágicamente apareció el monto de las indemnizaciones de las compañeras que habían sido despedidas sin justa causa”, expresaron desde el Espacio Sindical de Base a Qué digital.

No obstante, aún esperan por la regularización de a situación aboral del resto de los empleados, ya que aseguran que una parte de la planta no está en blanco y, a quienes están registrados, advierten que no se les están pagando los aportes de la obra social.

“Esto es un triunfo para las y los laburantes del lugar, ya que demostramos que Los Frigerio no son intocables, no son impunes, que debemos seguir peleando por condiciones labores y salariales dignas. Es también una victoria para las y los trabajadores en general, ya que marca la cancha de que, aún cuando la justicia, las burocracias sindicales y los gobiernos amparan al empresariado y su accionar fraudulento, la fuerza de la clase organizada puede torcerles el brazo“, manifestaron en un comunicado.