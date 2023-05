La Defensoría pide que se permita renovar la licencia de conducir con multas pendientes

La Defensoría pidió a la Provincia que exija a los municipios permitir la renovación en casos sin sentencia firme de la Justicia de Faltas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires reclamó al gobierno provincial que exija a los municipios que permitan la renovación de la licencia de conducir a quienes tengan multas pendientes y todavía sin sentencia firme por parte de la Justicia de Faltas.

La solicitud fue presentada esta semana por el organismo que conduce Guido Lorenzino, ante la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial provincial, y apunta a aquellos casos en que las sanciones no cuenten con una sentencia firme de un juzgado.

Según indicaron, la Defensoría ya había hecho un reclamo similar en 2015 y se enmarca en una serie de fallos judiciales que le dieron la razón a distintas personas usuarias a lo largo de los años. Por ejemplo, en Mar del Plata, en 2018 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró “ilegal” el requisito de libre deuda para renovar la licencia a partir de una denuncia presentada por un trabajador.

En diálogo con Qué digital, Eduardo Carnicero, delegado local de la Defensoría, recalcó que el conflicto también se da a nivel local: “Tenemos casos de acá que van a renovar y no pueden. Nos entran reclamos de todas las jurisdicciones. A veces por error, a veces por multas reales. Hay de todos los casos“, afirmó.

Según la información disponible en la página web de la Municipalidad, solo aparece explícitamente entre los requisitos para renovar la licencia el libre de deuda en caso de los conductores profesionales.

“Estamos hablando de que el Estado debe garantizar el derecho a la circulación. La deudas motivadas por una infracción, sobre todo las que no tienen sentencia firme, y no por las aptitudes del conductor, no deben ser argumento para impedir la emisión del registro”, sostuvo Lorenzino.

Según la Defensoría, “el solo hecho de tener pendiente el pago de una infracción no tiene ninguna relación con favorecer la seguridad vial“, ya que aseguran que ” no se advierte de qué forma esto quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda proveniente de una infracción”.

En ese marco, para consultas o reclamos a la Defensoría del Pueblo está las vías de comunicación todos los días las 24 horas son a través del WhatsApp +5492213581323; la línea gratuita 08002225262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar.