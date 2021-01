La historia detrás del “Rayo McQueen” solidario de Mar del Plata

Cristian lo armó para sorprender a su nieta, pero poco a poco empezó a utilizarlo para ayudar a comedores y familias de los barrios. Pide que le permitan recaudar fondos en la vía pública.

Cristian Gatti es un aficionado al automovilismo, pero también un apasionado de su familia que decidió juntar sus dos debilidades al armar una réplica del reconocido personaje animado “Rayo McQueen” para sorprender a su nieta. Sin embargo, lo que empezó como una iniciativa familiar terminó convirtiéndose en un proyecto solidario en el que recauda fondos para recorrer “las pistas” de los barrios marplatenses ayudando a quienes más lo necesitan. Pide a las autoridades municipales que le permitan estacionarlo en la vía pública para poder seguir recaudando y ayudando.

Ya sea para llevar mercadería, para sorprender a nenas y nenas fanáticos de la película Cars o para sacarle una sonrisa a quienes no están atravesando un buen momento, Cristian y el “Rayo” recorren los barrios con las donaciones que le llegan o bien con lo que puede comprar con lo recaudado en jornadas de exhibición en la vía pública o en eventos privados. Absolutamente todo lo que recauda tiene un fin benéfico.

Pero reunir fondos no es fácil por una simple cuestión: desde la Municipalidad le exigen un permiso para poder exhibir el vehículo en la vía pública y Cristian busca que, al no perseguir otro fin que no sea el solidario, hagan una excepción con él. Su historia.

“Hace cuatro años compré un buggy abierto. Lo compré para restaurarlo, lo terminé haciendo todo yo, con las remodelaciones y todo. Terminé armando un Rayo McQueen para mis nietas. Quería que mis nietas tengan algo hecho por mí el día de mañana”, relató Cristian en diálogo con Qué digital.

Su auto se hizo conocido y en octubre de 2019 consiguió un permiso en su trabajo como camionero para poder ir con su particular buggy a la primera exhibición internacional que se llevó adelante en Gualeguaychú, en representación de Argentina. En la travesía hacia Entre Ríos y en la exhibición comprendió la repercusión y lo que generaba el Rayo en los más chicos.

“Le dije a mi mujer que teníamos que hacer algo para bien. Si bien en un momento estuve mal económicamente, después pude salir adelante y se me dio por empezar a ayudar a la gente, recaudar y llevarlo a eventos, alquilarlo para que se saquen fotos. La gente no podía creer que con esa plata que me daban yo compraba mercadería y la donaba“, agregó y destacó los aportes que recibe a diario como por ejemplo, el haber recibido una donación de 32 pares de zapatillas para regalar.

Así, por fuera de su trabajo y de su pasión por el automovilismo, comenzó a dedicarse al Rayo aunque empezó a encontrar complicaciones: contó que un año atrás lo estacionó en calle Rivadavia después de trabajar y recolectó dinero a voluntad a cambio de fotos, y en tres horas logró recaudar 7 mil pesos. Sin embargo, en ese momento llegaron inspectores municipales a decirle que no lo podía hacer.

“Le expliqué que estoy haciendo una obra de bien, que no vivo de esto y que se lo doy a los chicos. Le mostré los videos pero igual el muchacho me dijo que si no tenía los permisos no podía estar ahí y me fui. Uno no puede hacer las cosas de corazón, todos creen que uno quiere sacar una tajada“, lamentó.

Ante los buenos resultados que obtuvo con cada una de las exhibiciones que llevó adelante, Cristian necesita poder conseguir el permiso necesario para poder seguir desarrollando su tarea solidaria que empieza exhibiendo al Rayo en el centro para repartir lo recaudado en los barrios. “No me importa perder horas de sueño si después va a haber un plato de comida para chicos. Son satisfacciones mías, del corazón”, añadió.

Mientras tanto, además de colaborar con mercadería, también busca generar los ingresos suficientes para, en tiempos de pandemia, poder confeccionar un barbijo gigante al Rayo con la inscripción “Yo me cuido, vos también cuidate” y repartir tapabocas a los más chicos de los barrios. Para lograrlo, estima que necesita conseguir alguien que lo ayude a obtener 500 barbijos.

Asimismo, para la celebración de Reyes tiene planeado ir por las plazas de los barrios este viernes regalando bolsas de caramelos que logró recolectar con ayuda de amigos y familiares: “El buggy está a disposición para ayudar a la gente, para hacer lo que haya que hacer“, afirmó.

Para contactarse con Cristian, comunicarse al Facebook Rayo McQueen Contrataciones o al 2235936638.