Sostener un comedor en medio de la crisis y el recorte en la asistencia alimentaria

Yessica es cocinera del comedor “Alma mía” en Batán y junto a sus hijas asiste a más de 200 personas, pero hace más de dos meses no reciben asistencia del gobierno nacional.

(Fotos: Qué digital)

Desde 2019 Yessica es coordinadora del comedor “Alma mía” en el barrio La Serranita, a pocos kilómetros de Batán. La situación de vulnerabilidad que atravesaban niños y niñas fue lo que la llevó a conformar el espacio que hoy asiste a más de 200 personas -entre adolescentes y personas adultas mayores- donde, asegura, aumentó la necesidad alimentaria en medio de la crisis que vive el país.

Yessica es una de las tantas cocineras y referentes que estuvo presente durante la jornada de este miércoles en el Paseo Dávila para denunciar, al igual que en otras ciudades del país y junto más de 70 comedores y merenderos de Mar del Plata, el recorte en la asistencia alimentaria realizado por parte del Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello, que ni siquiera tiene un articulador designado a nivel local.

Así, es otra clara muestra de cómo, mientras el poder de compra cae cada día más y acceder a alimentos se vuelve un desafío en medio de la profunda crisis económica y también en Mar del Plata, los comedores y merenderos funcionan como espacios de refugio y contención, a pulmón y una presencia estatal que se diluye.

Es que hace más de dos meses que, asegura Yessica, el gobierno nacional -a través de su sede ministerial local- cortó todo tipo de ayuda mientras la necesidad, sobre todo de personas adultas mayores en su barrio, aumenta.

“Es un barrio de zona de quintas donde hay mucha necesidad porque hay gente extranjera que no tiene documentación, que no cobra un salario universal ni ningún tipo de beneficio”, explicó la trabajadora barrial.

Así, el comedor se sostiene con el aporte vital de Yessica y sus dos hijas además de los alimentos que pudieran conseguir: “Antes, cuando no se entregaba la mercadería, lo hacíamos funcionar con ayuda nuestra. Pero hoy mi bolsillo no alcanza ni para mi casa, y no puedo asistir más con la ayuda que daba para el comedor”, lamenta.