La Marcha del Orgullo en Mar del Plata: celebrar los derechos conquistados 

En defensa de los derechos conquistados y con reclamos por todo lo que todavía falta, Mar del Plata vivió una nueva edición de la ya tradicional Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Así, alrededor de las 19 las calles de la ciudad se llenaron de brillos, color y música, pero también de consignas y exigencias al Estado, y la columna recorrió las principales arterias céntricas, con salida y llegada desde la Rambla.

Tal y como sucede desde hace 17 años, este sábado Mar del Plata fue escenario de una nueva Marcha del Orgullo y entre música, variedad de artistas, una “feria orgullosa” y más de siete carrozas, miles de personas se movilizaron para celebrar el orgullo y la conquista de derechos, pero también para reclamar políticas públicas eficientes.

Pero además, y como viene sucediendo desde hace algunos años, más allá de la impronta de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) local -integrada por distintas organizaciones y movimientos- también hubo una columna independiente “100% antifascista y anticapitalista”, conformada por trabajadoras sexuales y otras organizaciones sociales y políticas de izquierda, quienes encabezaron lo que fue la primera Marcha de la Rabia, paralela y abiertamente opositora a la comisión organizadora.

Las actividades de este sábado comenzaron alrededor de las 15 en la Rambla, donde se emplazó la feria y además hubo diversas intervenciones artísticas y musicales, en la antesala de la movilización. Este año, desde la COMO decidieron modificar el punto de concentración y trasladar la celebración a la costa, con la idea de “resignificar” la tradicional postal de los lobos marinos “con los colores del arcoíris”.

En ese marco, alrededor de las 19 la columna comenzó a marchar, en dirección al centro, en un clima festivo, atravesado por el brillo, los colores y la música, pero también por los reclamos, a horas de la asunción del presidente electo, Javier Milei, quien a lo largo de su campaña anunció en diferentes oportunidades recortes en materia de género.

Al respecto, desde la comisión organizadora destacaron la importancia de poder “visibilizar aún más” la realidad del colectivo LGBTIQ+ y recordaron, en palabras de una de las históricas militantes por los derechos de las travestis, Cintia Pili, que 17 años atrás “éramos muy poquitas travestis y había compañeros y compañeras con máscaras por miedo“. “Hemos avanzado un montón durante 17 años consecutivos”, reflexionó.

“Esta es una marcha muy particular porque entendemos que el gobierno entrante una de las cuestiones que plantea es la de eliminar el Ministerio de las Mujeres“, expuso Pili, quien reparó en el impacto de las políticas estatales en materia de género al puntualizar que en los últimos años gracias a la intervención del Ministerio se logró la inserción laboral de “955 personas travestis y trans“.

Así, Cintia destacó lo alcanzado en ese sentido, pero expuso el miedo que sienten respecto a la continuidad de esos puestos. “Y por supuesto al no tener Ministerio no tendremos el área sustantiva para darle cumplimiento al cupo laboral travesti trans, que es la Subsecretaría de Políticas de Diversidad a cargo de Agustina Ponce”, sumó y también habló de la incertidumbre que atraviesan quienes se desempeñan en el área, unas 1500 familias, y hoy temen perder su trabajo pese a haberse dedicado a sus tareas “con amor y compromiso”.

LA MARCHA DE LA RABIA Y LOS RECLAMOS LOCALES

Por su parte, en el marco de la Marcha del Orgullo, quienes también estuvieron presentes en las calles de Mar del Plata fueron las trabajadoras sexuales que, junto a otras organizaciones sociales y políticas de izquierda, se movilizaron en una columna independiente alejada de la principal y conformaron la Marcha de la Rabia, con consignas “antifascistas y anticapitalistas” y críticas en relación a la postura oficial.

Es que, según acusaron desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y el Colectivo Autónomo de Trabajadoras Sexuales (CATS) las marchas oficiales del orgullo “cada vez tienen menos que ver con algo disruptivo, sino que forman parte de las agendas pink washing de los gobiernos pretendidos ‘progresistas’”.

En el caso particular de Mar del Plata, consideraron que las consignas están “vacías” en lo que hace a los reclamos políticos sustanciales. Concretamente, apuntaron contra la comisión organizadora al asegurar que se trata de un “espacio cerrado, excluyente, abolicionista de la prostitución y que no permite otra postura” y al cuestionar la falta de “apoyo político” del sector ante la “ola de criminalización” que desató la Ordenanza 25.590 que regula el ejercicio del trabajo sexual y lo limita solo a la zona detrás del cementerio, estableciendo multas y sanciones para quienes incumplan.

Sobre este último punto, sin embargo, la referente de la comisión organizadora Cintia Pili manifestó su rechazo a la ordenanza y cuestionó la postura del gobierno de Guillermo Montenegro de avanzar con la regulación del trabajo sexual y enviar a las trabajadoras a un lugar “alejado, inseguro y peligroso”.

“Creemos que el intendente tiene herramientas para incorporar trabajadoras, hay una ordenanza de 2017 que adhiere a la ley provincial 14.783 y exigimos que se cumpla, porque actualmente no está reglamentada y no hay ningún ingreso producto de esa ordenanza que establece el cupo laboral travesti trans“, afirmó y advirtió que lo que falta es “voluntad política”, aunque abunda la “criminalización”. “Para las compañeras que están en situación de prostitución o que quieren hacerlo, ese no es el lugar adecuado”, concluyó.

El Día del Orgullo se celebra internacionalmente el 28 de junio en conmemoración a la revuelta de Stonewall, ocurrida en 1969 en Estados Unidos. Pero en 1997 se consensuó en Argentina postergar la realización de la tradicional Marcha del Orgullo para el mes de noviembre debido al clima frío y en conmemoración a la fundación de Nuestro Mundo, primera organización disidente de Argentina y de América Latina, nacida un 1 de noviembre de 1967.