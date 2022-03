Sufre dolores crónicos en el cuerpo y hace un año espera un tratamiento de Galeno

A pesar de multas e intimaciones judiciales, una paciente asegura que la prepaga sigue sin garantizarle el 100% del tratamiento que necesita para mejorar su calidad de vida.

(Foto: archivo / Qué digital)

Lucía tiene 28 años y necesita hospedarse un mes en Buenos Aires para acceder a un tratamiento contra un dolor crónico que empeora su calidad de vida a cada hora de pasa. Sin embargo, afirma que la prepaga Galeno a la que está afiliada se niega a cubrirle la totalidad de los gastos, incluso con multas e intimaciones de por medio, y es por eso que este jueves se manifestará en la sede de la prepaga en Mar del Plata.

Lucía padece un dolor crónico, una condición que es diferente según cada paciente. En su caso, se trata de un “dolor neuropático“, es decir, generado en el sistema nervioso central. “Es una sensación quemante en la parte izquierda del cuerpo, sobre todo en el pecho y en la cadera. Es un dolor que tengo todo el tiempo, todos los días de mi vida y que solo varía en su intensidad. A veces requiere que vaya a la guardia o a veces la internación porque el dolor no se puede manejar”, explicó la mujer en diálogo con Qué digital.

Según contó, el dolor crónico tiene su origen en el síndrome de Chiari que le fue diagnosticado, el cual va “de la mano” con la siringomielia que padece, es decir, una inflamación de la médula espinal.

Para hacer frente al dolor, buscó una solución en un tratamiento “integral” que ofrece el Instituto Fleni, en Capital Federal. “Es un tratamiento integral del Centro del Dolor de Fleni al que se accede luego de una entrevista con el jefe del área. Está enfocado en mejorar la calidad de vida del paciente con dolor crónico”, explicó.

En cuanto al tratamiento, señaló que generalmente suele desarrollarse a lo largo de dos meses, y los pacientes deben asistir dos o tres veces por semana. En su caso, por vivir tan lejos, le adaptaron el programa, ajustándolo a un mes, lo que implica que asista al Instituto “casi todos los días” para acceder a sesiones de quinesiología, terapia ocupacional, piscología, consultas con neurocirujanos, masajes descontracturantes, rehabilitación postural, entre otras cuestiones.

Pero desde marzo de 2021 -cuando inició los trámites- la prepaga se niega a cubrirle la totalidad del tratamiento y, también, los gastos que implica instalarse en Capital Federal a lo largo de un mes, algo que no puede costear pero que necesita: según explicó, Galeno no le cubre los costos del viaje ni una parte del tratamiento por asegurar que ellos mismos pueden garantizarla a través de sus clínicas.

Por eso, judicializó su reclamo: presentó un amparo y solicitó una medida cautelar por la cual la Justicia ordenó en septiembre la cobertura total, con apercibimientos diarios en caso de no cumplir.

“Ellos tienen la orden judicial de cubrirme la totalidad del tratamiento y la estadía porque yo tendría que instalarme ahí durante un mes. Tienen que cubrirme el tratamiento en su totalidad, viáticos, traslados y ellos se niegan. Ignoran las intimaciones y las órdenes judiciales. Tienen una medida cautelar firme que han ignorado”, relató Lucía a este medio, al tiempo que aseguró que según la última resolución judicial -a la espera de una sentencia definitiva- Galeno debe pagar $5000 diarios por cada día que pasa sin cumplir con la cobertura.

De esta manera, mientras tanto, para sobrellevar el dolor -y con la cobertura de la prepaga-, Lucía utiliza parches de fentanilo y asiste semanalmente al área de quimioterapia del Hospital Privado de Comunidad donde se le administra morfina y ketamina endovenosa durante dos a tres horas. “Ya no tengo venas”, lamenta a la vez que asegura que “no es una solución” para su situación.

“Ellos a negarme esa parte del tratamiento me están negando la totalidad del tratamiento, porque Fleni como requisito te solicita que hagas el tratamiento integral, no sola una parte. Yo no tengo los medios económicos para afrontar este tratamiento”, lamenta Lucía, quien este jueves desde las 10 se manifestará frente a las oficinas de Galeno en Mar del Plata en búsqueda de una respuesta.