Por pedido de Acción Marplatense, facultarán a Montenegro para que aumente el boleto

Lo resolvió la comisión de Legislación y la decisión deberá terminar de ser formalizada en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Después de una demora para su inicio de una hora y media, la comisión de Legislación del Concejo Deliberante a partir de un pedido de Acción Marplatense resolvió que el aumento del boleto de colectivos deberá ser decretado por el intendente Guillermo Montenegro, tal como ocurrió el año pasado, y que no sea el Cuerpo deliberativo el que disponga la suba que el gobierno había pedido que fuera de los actuales $59,90 a $74,38.

En la previa de la comisión que cuenta con cuatro concejales oficialistas, cuatro del Frente de Todos y uno de Acción Marplatense (AM), desde el kirchnerismo habían vuelto a expresarse en contra del avance de la iniciativa por lo que se esperaba conocer qué postura adoptaría el concejal de AM Horacio Taccone, que en la comisión anterior -la de Movilidad Urbana- se había retirado a la hora de la votación al cuestionar el apuro en el tratamiento aunque evitó votar en contra o abstenerse.

Iniciado el debate, Taccone anunció que su bloque no acompañaría el aumento del boleto al cuestionar en duros términos el estudio de costos realizado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana, pero de todas maneras realizó un nuevo guiño al interés del gobierno y propuso la votación de un despacho para transferir las facultades para que sea Montenegro el que decrete un incremento, tal como ocurrió el año pasado.

“Nos preocupa que el Ejecutivo realice un estudio de costos que no se condicen con la realidad. Se advierte en un montón de ítems que no son los números reales. Las empresas no pagan el gasolil 88 pesos el litro como dice el Ejecutivo que lo paga, está mal el estudio de costos”, dijo Taccone a la hora de anunciar su no acompañamiento del expediente, aunque de todas maneras dejó abierta la oportunidad para que el gobierno avance con el aumento propuesto.

También pidió, tal como lo hizo en la discusión del año pasado, que el gobierno municipal insista con las gestiones para que se mejore la llegada de subsidios, en relación a la clara disparidad que se presenta con la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La votación del despacho de AM finalmente contó con cinco votos positivos y cuatro negativos y de esa manera en la próxima sesión del Concejo Deliberante se terminará de formalizar que a lo largo de este año el intendente tendrá de facultar de decretar por su cuenta los aumentos del boleto por montos que él disponga.

El pedido empresarial presentado el 21 de febrero para un incremento del boleto partió de la base de un estudio de costos que lo ubicaba en orden de los 91,96 pesos (actualmente cuesta $59,90). No obstante, en el marco de su tratamiento, el gobierno presentó su propio estudio de costos, el cual arrojó un precio estimativo de 91,87 pesos.

De todas maneras, en la comisión previa el oficialismo logró imponer su intención de que el aumento propuesto pase a ser de 74,38 pesos, en función de un incremento correspondiente a la inflación acumulada desde junio -mes en el que empezó a regir el primer tramo del último aumento- es decir, en orden del 24,1%.