Boleto a $74,38: “Hablamos de un incremento del 300% en dos años”

Desde el Frente de Todos apuntaron contra el gobierno municipal al exponer su rechazo al nuevo tratamiento del aumento del boleto en comisión previsto para este lunes.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la previa del tratamiento previsto para este lunes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante del expediente que busca concretar un aumento del boleto de los actuales $59,90 a $74,38, desde el bloque del Frente de Todos volvieron a expresar su rechazo y señalaron que de concretarse la suba se registrará un incremento del 300% desde que asumió el intendente Guillermo Montenegro teniendo en cuenta que en diciembre de 2019 el valor era de $18,50.

El oficialismo busca este lunes terminar de hacer avanzar el expediente en la comisión de Legislación, la segunda y última por la que debe pasar antes de llegar al recinto de sesiones para su aprobación final.

De esta manera, en la previa de la comisión que cuenta con cuatro concejales oficialistas, cuatro del Frente de Todos y uno de Acción Marplatense (AM), desde el kirchnerismo volvieron a expresarse en contra del avance de la iniciativa por lo que resta esperar que postura adoptará el concejal de AM Horacio Taccone, que en la comisión anterior -la de Movilidad Urbana- se retiró a la hora de la votación al cuestionar el apuro en el tratamiento aunque evitó votar en contra o abstenerse.

El pedido empresarial para un incremento del boleto partió de la base de un estudio de costos que lo ubicaba en orden de los 91,96 pesos (actualmente cuesta $59,90). No obstante, en el marco de su tratamiento, el gobierno presentó su propio estudio de costos, el cual arrojó un precio estimativo de 91,87 pesos.

De todas maneras, en la comisión previa el oficialismo logró imponer su intención de que el aumento propuesto pase a ser de 74,38 pesos, en función de un incremento correspondiente a la inflación acumulada desde junio -mes en el que empezó a regir el primer tramo del último aumento- es decir, en orden del 24,1%.

“Durante el gobierno de Montenegro el boleto de colectivo aumentó más del 300% y más del 1000% si tomamos los seis años de la gestión Cambiemos. Son números escandalosos, sobre todo si tenemos en cuenta el pésimo servicio que padecen los usuarios del transporte público en nuestra ciudad”, expresaron desde el Frente de Todos y señalaron que para algunos trayectos más largos este nuevo aumento que llevaría la tarifa plana a $74,38 el valor llegaría a unos $125.

“Marplatenses y batanenses van a sufrir un nuevo golpe a su bolsillo con el nuevo aumento del boleto de colectivo que viene de la mano del gobierno de Montenegro. Hablamos de un incremento del 300% en dos años y del 1000% si tomamos el gobierno de Cambiemos completo, con la gestión de Carlos Arroyo incluida”, sostuvo el concejal Vito Amalfitano.

Al momento de asumir Montenegro en diciembre de 2019 el boleto costaba $18,50 y ya en enero se terminó por aplicar un aumento que había sido dispuesto por la gestión anterior -y que la actual dejó que se implementara- que lo elevó a $23.

“Los usuarios están cansados de un servicio absolutamente deficiente. Nos comentan las esperas larguísimas que padecen, hay quejas recurrentes por las frecuencias que no son como corresponden, recorridos que no se ajustan a las necesidades de nuestros barrios y las pésimas condiciones de limpieza en las unidades. En cuanto a las frecuencias, el propio estudio de costos que presentó el Ejecutivo reconoce que no se cumplen como en la prepandemia”, cuestionó Amalfitano.

Así, desde el bloque opositor plantearon su voto en contra el aumento y apelaron “a la responsabilidad y compromiso de los representantes de otras fuerzas con nuestros vecinos y vecinas para que la historia no se repita”.