Ola de calor: anuncian altas temperaturas para los próximos días en Mar del Plata

El pronóstico extendido prevé para la semana que viene máximas de hasta 37°C. Solicitaron extremar cuidados de la salud y las medidas de prevención de incendios.

(Foto: archivo / Qué digital)

En base a los datos arrojados por el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Municipalidad de Mar del Plata alertó que en los próximos días se presentarán días de altas temperaturas en el marco de una ola de calor que se sentirá en distintas zonas del país, con máximas que en la ciudad podrían alcanzar entre los 35°C y 37°C, de acuerdo a los informes emitidos por estas horas. Solicitaron “extremar los cuidados” de la salud y las medidas de prevención de incendios.

El informe emitido por la Municipalidad explicó que en su pronóstico extendido el SMN prevé, hasta el próximo jueves inclusive, días con intenso calor y un “progresivo aumento de las temperaturas” en Mar del Plata que superarán los 30°C en general y puntualmente los 35°, y que en algunos casos podrían llegar hasta los 37°. Asimismo, detallaron que las temperaturas mínimas rondarían los 25 y 27°C.

Al mismo tiempo, explicaron que durante el ese período no se esperan otros fenómenos meteorológicos de trascendencia para Mar del Plata.

Puntualmente, el pronóstico del SMN anticipa para lo que resta de este viernes una máxima de 30°C con cielo parcialmente nublado y las mismas condiciones se mantendrían durante todo el fin de semana ya que tanto para sábado como para domingo se esperan máximas de 30°C con mínimas de entre 15°C y 17°C.

Ya para el inicio de la próxima semana el pronóstico da cuenta que el lunes y martes la máxima podría trepar hasta los 35°C con mínimas de entre 18°C y 20°C, que descendería hacia el miércoles con 30°C y que volvería a incrementarse notablemente hacia el jueves para cuando se prevén valores cercanos a los 37°C.

Ante estas previsiones, desde el Municipio pidieron tener en cuenta la puesta en marcha de medidas del cuidado de la salud como la permanente hidratación; no exponerse al sol entre las 11 y las 16; cuidar a las personas más vulnerables, especialmente menores de 6 años y mayores de 65; no realizar actividad física y en caso de hacerlo que sea en las primeras horas de la mañana o ultimas de la tarde; ponerse ropa liviana y preferentemente de colores claros.

Por otro lado, también recordaron medidas de prevención de incendios ya que de acuerdo al el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) para los próximos días el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio es “extremo”. Así, pidieron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios; solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar de apagarlas; y cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros.