Pañuelos y barbijos verdes en colectivos como “intervención pacífica” tras la violencia

Un grupo de personas autoconvocadas se subió a unidades de la línea 571 con folletería tras el ataque que sufrió en la semana una integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto.

(Fotos: Camila Flores Catino)

Tras el ataque a golpes que sufrió una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal en Mar del Plata en un colectivo por el sólo hecho de llevar el barbijo verde, un grupo de personas autoconvocadas decidió llevar adelante una “intervención pacífica” arriba de algunas unidades de la línea 571 con carteles y entrega de folletería en torno a la temática.

La acción fue desarrollada este viernes por un grupo de personas autoconvocadas que con sus pañuelos y barbijos verdes de la Campaña por el Derecho al Aborto salieron al encuentro de la gente que viajaba en algunos de los colectivos de la línea 571 para realizar una “intervención pacífica” y así repudiar lo ocurrido el lunes a la noche.

“Esta acción constó de ir repartiendo folletería que, de un lado, explicaba el porqué estábamos ahí y al dorso tenía información sobre la Ley 27.610″, señalaron las organizadoras y detallaron que también llevaron carteles con frases que promovían la pluralidad de ideologías y repudiaban la violencia.

“Arribamos a los colectivos de la misma línea donde ocurrió el ataque hace unos pocos días, cada quien pagó su boleto y nos mantuvimos a distancia prudencial, cumpliendo con las medidas de prevención por protocolo”, explicaron las organizadoras y remarcaron: “Nuestro único objetivo fue generar conciencia y que lo que sucedió no quede impune”.

Por otro lado, contaron que pudieron llevar adelante la acción sin problemas con excepción de un colectivo en el que al subir fueron agredidas verbalmente por el chofer para que no realizaran la actividad.

“Es necesario que no se dejen pasar estas acciones violentas que no son hechos aislados sino sistemáticos y que dan cuenta de una sociedad individualista, reaccionaria, conservadora y con rasgos fascistas”, remarcaron en torno a lo ocurrido el lunes y sostuvieron: “Los pañuelos no se van a ir porque son más que el emblema de una lucha, son la cara visible un derecho conquistado por la garantía de nuestra salud y calidad de vida”.