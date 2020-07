Por segundo día, se mantiene el acampe en el depósito de Desarrollo Social

Las organizaciones sociales siguen con la protesta y afirman que el gobierno municipal solo les ofreció el aporte de verduras.

(Foto: Qué digital)

Las organizaciones que iniciaron una protesta este martes en el depósito de la Secretaría de Desarrollo Social municipal mantienen el acampe por segundo día consecutivo al exponer que obtuvieron respuestas insuficientes por parte de las autoridades.

La decisión de continuar en el lugar con un acampe hasta lograr las respuestas esperadas se tomó el martes por la tarde luego de una reunión con pocos avances y también por la noche después de que el gobierno acercara la propuesta de entregarles verduras para los comedores que gestionan y para repartir entre los vecinos que forman parte de las organizaciones.

Los pedidos de las agrupaciones que llevan adelante la protesta -Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrio Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar y el Movimiento Argentina Rebelde-, se centran en la entrega de materiales para techos y refacciones para las casas precarias; colchones, frazadas y garrafas; alimentos en cantidad y calidad para repartir a las familias; gestión para acceder a medicamentos y trabajo genuino.

A través de un comunicado, las organizaciones hicieron un resumen de la negociación abierta con la titular del área, Verónica Hourquebié: “En la reunión de la tarde no se puso nada concreto para resolver el padecimiento de cientos de compañeros y compañeras. Se siguió afirmando por parte del gobierno que no tienen nada para dar respuesta. A las 23 se recibió un llamado donde se ofrecía a entregar verduras, a lo que se respondió que eso no alcanza a la necesidad que se vive”.

En este marco, las organizaciones mantienen el acampe frente al depósito ubicado en Victoriano Montes y 9 de Julio, y plantearon: “Es muy doloroso para nuestros compañeros y compañeras saber que dentro del galpón está el colchón y la frazada para los hijos/as, la chapa para que no se le llueva más la casa o saber que se pudiera gestionar carga de garrafas para poder calefaccionarse y el alimento indispensable, y que la decisión política de un gobierno les niega la posibilidad de tener un poco de dignidad”.