Se mantiene el alerta meteorológico por fuertes vientos en Mar del Plata

El pronóstico anticipa para el inicio de la semana la continuidad de los chaparrones y las fuertes ráfagas de hasta 75 km/h.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con un pronóstico que prevé más lluvias y fuertes ráfagas, este lunes se mantiene en Mar del Plata el alerta meteorológico por fuertes vientos que rige desde el fin de semana teniendo en cuenta la continuidad del proceso de mal tiempo que también se extenderá hasta el martes.

De acuerdo al informe emitido este lunes a primera hora de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Mar del Plata sigue afectada por un alerta meteorológico de nivel amarillo -en la escala que cuenta con escalas superiores de naranja y rojo- tanto para la mañana como para la tarde de este lunes.

Ese informe alerta que Mar del Plata y otras ciudades de la zona se verán afectadas por “vientos del sector sur con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 km/h”.

El proceso de mal tiempo, fuertes vientos y lluvias, se desprende de la formación de una zona de bajas presiones que derivó en varios días de lluvias y vientos muy intensos, especialmente sobre la costa bonaerense. Para el SMN es una situación “poco frecuente” en la que interactúan distintos sistemas de baja presión.

El pronostico puntual para Mar del Plata anticipa para este lunes probabilidad de chaparrones para todo el día con vientos fuertes del sur, y con algunos momentos de sol entre medio de las lloviznas y las ráfagas.

Para el martes, por su parte, el informe también prevé la posibilidad de lluvias durante la mañana y de lluvias aisladas hacia la tarde, también con vientos fuertes del sur.

Tanto para este lunes como para martes se esperan temperaturas máximas de sólo 12°C y 11°C, respectivamente.

De acuerdo al pronóstico del SMN, hacia el miércoles -feriado, por el censo nacional– las condiciones mejorarían ya que no se esperan lluvias y en cambio se prevé que el cielo esté entre mayor y parcialmente nublado, con temperaturas entre 9°C y 13°C.

Ante este panorama, desde el Municipio recomendaron “tomar los recaudos del caso” y señalaron que ante cualquier dificultad las y los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). Y recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle están habilitados los números al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).

Por otro lado, recomendaron asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados y no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua; si no es necesario no desplazarse por la calle y en caso contrario elevar los cuidados; y no concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.