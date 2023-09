Reconocen faltantes de nafta y gasoil común en Mar del Plata: “Es un día a día”

Lo vinculan a una decisión de las petroleras de reducir los cupos ante la vigencia del acuerdo de precios que vence el 31 de octubre.

(Fotos: archivo / Qué digital)

En los últimos días, en distintas estaciones de servicio de Mar del Plata comenzaron a experimentarse limitaciones en la venta de combustibles, principalmente de las versiones de nafta y el gasoil más económicas: desde la Cámara de Expendedores local confirmaron que las petroleras redujeron los cupos tras el acuerdo de precios con el gobierno nacional que tiene vigencia hasta el 31 de octubre y advirtieron que, de continuar, la situación podría extenderse a las premium.

Desde os últimos días algunas estaciones de servicio de YPF, como también de otras marcas, no venden al público nafta súper ni gasoil económico y, ante la consulta de Qué digital, desde la Cámara de Expendedores de Mar del Plata reconocieron la situación y la atribuyeron a una decisión de las petroleras de reducir los cupos de nafta y gasoil que envían ante el “atraso” de los precios en comparación a la inflación.

Es que, tras la devaluación poselectoral del 20%, las petroleras del mercado efectivizaron una fuerte suba del 12,5% una vez finalizado el acuerdo de “Precios Justos” que tenía vigencia entonces hasta el 15 de agosto. Luego, tras negociaciones con el gobierno nacional, el propio ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, aseguró que ese aumento sería el último al menos hasta el 31 de octubre.

“Esto es resultado de más de un año de intervenciones en los precios de los combustibles para mantener sus aumentos por debajo de la inflación. Hubo sucesivos acuerdos de precios, con inflaciones mensuales en algunos casos muchísimo más altas, y los combustibles fueron quedando rezagados“, explicó a este medio Patricio Delfino, integrante de la cámara.

Según explicó, la decisión de las petroleras fue limitar la entrega de combustibles de bajo octanaje y fijaron cupos mensuales “rígidos”. “Se nota un faltante no solo en YPF y no solo en el gasoil común, ahora también en la nafta Súper. Es un problema que afecta a todas las empresas y se nota en las estaciones de servicio. Las estaciones han liquidado sus inventarios, los han vendido, y ahora entraron en una dinámica en función de la cual hasta que no reciben combustible no tienen nada para vender, y cuando reciben solo dura un tiempo“, relató.

Incluso, remarcó que esta tendencia podría potenciarse en los próximos días porque, al ser los últimos del mes, “se están agotando los cupos mensuales y puede llegar a generar algún problema”, adelantó.

Por otro lado, en tanto y en cuanto, al no contar con la posibilidad de comprar versiones económicas de los combustibles, los consumidores empiecen a comprar las versiones premium podría generarse faltante también de la nafta y el gasoil de mayor octanaje. “Esto es un día a día al menos hasta la vigencia del acuerdo de precios del 31 de octubre”, advirtió.