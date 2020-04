“Red Solidaria Todos Juntos”, el amor de quienes donan y reciben se multiplica en Mar del Plata

En cuarentena ya ayudaron a 2800 familias, incluida la asistencia con alimentos y ropa a siete comedores y merenderos. Cómo se puede ayudar.

(Fotos: Red Solidaria Todos Juntos)

La pandemia por el coronavirus puso en jaque al mundo y las acciones solidarias comienzan a multiplicarse con el único interés de ayudar a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Así, en plena cuarentena Leonardo Anglada tuvo la iniciativa de salir con su taxi y ser el nexo entre quienes donan y necesitan ropa y alimentos. De esta forma activó la “Red Solidaria Todos Juntos” que actualmente asiste a 2800 familias, incluidos siete merenderos y comedores.

La “Red Solidaria Todos Juntos” comenzó a partir de que se declaró la pandemia. Leonardo Anglada tuvo esta idea que nació con el #QuedateEnCasa, tras compartir con su hermana la situación sanitaria extrema que padece en España. Ese relato lo impulsó a hacer algo desinteresadamente para que la gente, por más necesidades que tenga, se quede lo más posible en su casa.

Poco a poco se fueron sumando vecinos y vecinas. “Llegamos a 100 familias a las que les dimos de comer. Se fue multiplicando y hoy le llevamos a 2800 familias en 35 días, para nosotros es todo un récord”, compartió Leonardo Anglada en diálogo con Qué digital. Entre esas familias están incluidos siete merenderos y comedores como “1000 Sonrisas” y “Merendero del Sol”, puntos neurálgicos que vienen trabajando desde hace años en los barrios de Mar del Plata, pero a quienes con la cuarentena se les duplicó el trabajo.

A raíz de la pandemia por el COVID-19, el impulsor de la iniciativa pensó que “entre todos podíamos unirnos y sacar esto adelante”. De esta forma Anglada comenzó solo hasta que la demanda lo desbordó y tuvo que contactarse con otras personas; a partir de ahí creó una red de taxis solidaria, una flota que al estar exceptuado el rubro del aislamiento reparte los alimentos casa por casa y retira las donaciones. Actualmente hay 15 taxis al servicio de esta red.

Además, distintos sindicatos se comprometieron con esta iniciativa, como “la rama de fleteros y del correo que nos brindó tres camionetas”, graficó. Este gesto fue de gran ayuda sobre todo para garantizar el traslado de una cocina a un comedor que la necesitaba. Por otro lado, Anglada resaltó la colaboración de distintas instituciones también: “Panacity nos dona pan. Las oficinas donde organizamos las donaciones fueron cedidas por la ONG Cefil y estoy muy agradecido por todo lo que nos brindaron para poder ayudar a otras personas, ahí organizamos las donaciones y salimos”.

“Pasamos a buscar las donaciones por la puerta de cada casa para que la gente no salga”, señaló con las ganas de “contagiar” estas acciones que sirven para colaborar con las personas durante aislamiento. Por eso, Adrián “El Rulo” registró en un video la actividad que realizan a diario y luego se sumó como voluntario.

Las personas que necesiten asistencia o bien quienes puedan aportar donaciones ya sea de alimentos o ropa de abrigo solo tienen que comunicarse a través de WhatsApp con Leonardo (223) 421 5875, Luis (223) 539 9932 o Viviana (223) 449 7314. También pueden entrar a la página de Facebook donde pueden ver todas las actividades, que van desde un concurso de dibujo para niños y niñas, hasta el detalle respecto a las donaciones que se destinan a familias, comedores y merenderos.

UNA ACTIVIDAD DIARIA AL SERVICIO DE LAS DONACIONES

La rutina de la red en esta cuarentena obligatoria inicia a las 7 de la mañana, cuando el equipo se reúne en las oficinas de Cefil; allí organizan las donaciones, priorizan a quienes más necesitan y si falta mercadería salen a hacer la recorrida para pedir donaciones.

“Estamos muy agradecidos con la comunidad boliviana. Yo creo mucho, un día salimos con Luis en el taxi para el lado de Sierra de los Padres, seguimos por la calle Coyunco y llegamos a unas quintas, les contamos del proyecto y se sumaron. Sin su aporte esto sería imposible”, puntualizó sobre el aporte de frutas y verduras y agregó: “Hay mucha reciprocidad: yo los ayudo por ahí con ropa y pan, así no tienen que venir a la ciudad”.

El procedimiento para participar es sencillo, dentro del grupo de WhatsApp están las personas que donan y quienes reciben. “A los que donan les sacó una foto y se la muestro al grupo, y al que recibe también le saco una foto y la muestro en el grupo, entonces el que dona sabe que las cosas llegaron a la gente”.

“Con ropa, un paquete de arroz o fideos, un kilo de papa, lo que sea, todo suma. Mar del Plata es muy solidaria y quiero que se contagien con esta acción para salir adelante”, manifestó.

Por más que la actividad inicia temprano por la mañana para separar y desinfectar las bolsas de las donaciones “cuando suena el teléfono y me dicen que no tienen para darle de comer a sus hijos, yo no los puedo dejar, no me puedo acostar, apagar el teléfono y ya está”, compartió Leonardo.

Esta forma de ayudar y recibir ayuda se va multiplicando como es el caso de Antonella una chica que está sola con su bebé, “pidió ayuda a la red en tres oportunidades hasta que logró acomodarse y pudo cobrar la asignación”, destacó Anglada. Y desde ese momento le acercan acelga y morrones provenientes de las quintas y junto a la harina que dona la gente ella hace sorrentinos, que luego se reparten en los comedores.

Para finalizar, Leonardo Anglada compartió con este medio cómo ese el momento de entregar las donaciones, cuando junto a Luis, por ejemplo, recorren las calles del barrio Belgrano para alcanzarle ropa y comida a una chica que está sola con sus hijos. Él baja del auto, con el barbijo les recomienda que no se acerquen porque él está muy expuesto y les dice que si no tienen barbijos, la próxima les trae. Y también les recuerda que “este virus no es joda”.

“Estoy convencido de que lo único que va a matar a este virus es el amor, el amor al prójimo. Quiero que se sumen y que entre todos podamos vencer a este bicho feo que se llama COVID-19”, concluyó Leonardo quien hace 36 días lleva adelante la “Red Solidaria Todos Juntos en Mar del Plata”.