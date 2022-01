Sigue la protesta en el Hotel República por el despido de una trabajadora embarazada

El gremio del sector mantiene el reclamo y exige la reincorporación de la trabajadora.

(Foto: prensa Uthgra)

La delegación local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) mantiene este jueves la protesta frente al Hotel República del centro de Mar del Plata que se inició a partir del despido de una trabajadora embarazada, que también denunció el caso ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Ante la falta de respuesta, sostenemos la protesta en el Hotel República”, anunciaron este jueves desde el gremio que conduce Pablo Santín tras haber iniciado la manifestación durante la mañana de este miércoles en el establecimiento ubicado en Córdoba al 1.900.

“Queremos la reincorporación de nuestra compañera despedida injustamente por estar embarazada. Estamos para defender al trabajadores y de acá no nos vamos a mover”, expusieron desde el sindicato en la continuidad del reclamo que por ahora no encontró solución. Si bien se había abierto un canal de diálogo, Santín explicó que en primera instancia se ofreció una indemnización, lo cual fue rechazado: “En la vida no todo se puede comprar”.

El reclamo se centra en lograr revertir la medida y “la urgente reincorporación de la trabajadora a su puesto, como así también que se garantice la contención necesaria para que pueda transitar su embarazo de manera saludable”, según plantearon desde el gremio.

“La mujer quiere y necesita reincorporarse a su puesto; no quiere plata, sino su trabajo. Evidentemente hay empresarios que de esto parece que no entienden y defraudan, cuando son en realidad quienes primero deberían dar el ejemplo y no dejar a gente sin laburo”, afirmó el dirigente

“La desvinculación se produjo luego de que la trabajadora comunicara su embarazo a los responsables del establecimiento, quienes injustamente decidieron echarla“, relataron e incluso plantearon que la trabajadora afectada además de la denuncia gremial también se presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “Que los responsables del Hotel República tomen una decisión tan arcaica e inhumana genera vergüenza ajena”, acusaron.