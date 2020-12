Tercer día de acampe en la costa: “La propuesta del gobierno es insuficiente”

(Fotos: Qué digital)

El acampe que se inició el pasado jueves al mediodía en la costa entre la avenida Luro y la calle Belgrano se mantiene durante este sábado, en lo que es el tercer día de la medida de fuerza a partir de la falta de avances en torno a la negociación de las organizaciones sociales con el gobierno en relación a las canastas navideñas para quienes se encuentran en una crítica situación económica y social. “La propuesta del gobierno es insuficiente”, acusaron.

En concreto, desde el Frente Piquetero de Lucha ratificaron la continuidad de la protesta, en especial tras el ofrecimiento del gobierno –según expusieron las organizaciones, el gobierno ofertó 1000 cajas navideñas y 12 mil pollos, pero las agrupaciones remarcan la necesidad de que el total de cajas llegue a 15 mil- y ante la falta de avances en la negociación.

“El gobierno de (Guillermo) Montenegro sigue haciendo una oferta que no contempla las canastas navideñas más allá de los productos frescos. No solo que la cantidad que ofrece es insuficiente sino que lo ofrecido no tiene los artículos que históricamente vienen en una canasta. O sea no están ofreciendo canastas navideñas más allá de un pollo”, advirtieron.