Textilana: exigen controles sanitarios al Municipio y a la Provincia

Trabajadores denuncian que la empresa no cumple con el protocolo de seguridad e higiene. La advertencia de delegados y delegadas ante el brote de casos en la ciudad.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Ante el crecimiento de casos de coronavirus en Mar del Plata y al denunciar un incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de la empresa, trabajadores de Textilana le exigen a las autoridades municipales y provinciales que inspeccionen la planta. A raíz de las quejas que reciben delegados y delegadas sindicales, le exigen al Estado que “realicen los controles pertinentes”.

Como vienen denunciando hace meses, delegadas y delegados de Textilana señalaron que la empresa “no cumple con las medidas de seguridad e higiene” frente a potenciales contagios de covid-19, sobre todo en medio del brote que sigue activo en la ciudad.

En ese contexto, quienes integran la comisión interna denunciaron que no son convocadas a trabajar y lo vinculan a una maniobra de la patronal para silenciar reclamos al respecto: “Se encuentra tomando nuevo personal pero no convoca a los delegados a cumplir con sus tareas”, expusieron en un comunicado.

Frente a ello, quienes representan a las y los trabajadores coincidieron en que se trata de una “práctica desleal y discriminatoria” con el objetivo de evitar que “controlen” las condiciones de higiene dentro del establecimiento. No obstante, además de no ser convocados trabajar, tampoco son autorizados a ingresar a la planta para cumplir con su tarea sindical a pesar de “los continuos reclamos a la empresa” e incluso el “petitorio al cual suscribió gran parte de las y los trabajadores”.

Desde la comisión interna expusieron que en los últimos días recibieron varias denuncias por parte de sus compañeras quienes manifestaron que no se cumplen los protocolos de bioseguridad que reglamentan la actividad. “Las áreas de trabajo y el establecimiento en general no reciben la limpieza requerida”, explicó la delegada María Dematteis. Además, detalló que ni trabajadores, ni delegados reciben informaciones sobre el aislamiento de casos sospechosos y desinfección de las zonas afectadas. “No se nos transmite información clara al respecto, como lo establecen los protocolos vigentes”, compartieron.

A esta situación apuntaron contra la “precariedad de las medidas de protección” que se implementaron en las máquinas. Afirmaron que el sistema consiste en un “simple plástico” con el cual “pretenden resguardar la salud de las y los trabajadores”.

Frente a esta realidad, Dematteis sostuvo el pedido tanto a las autoridades provinciales como municipales de que “realicen los controles pertinentes en las plantas”, a la vez que le piden a la empresa que “de forma inmediata” permita el ingreso de delegados y delegadas de la comisión interna para cumplir con sus tareas, como así también el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene.

Por último, reclamaron la necesidad de conformar en la planta un comité de seguridad e higiene para que las y los trabajadores “participen del control de las medidas de prevención frente al covid-19“.

Para cerrar resaltaron que en medio de una pandemia y en una ciudad cuyos contagios crecen día a día es que “se deben extremar las medidas y los controles para proteger la salud y la vida de las y los trabajadores y sus familias”.