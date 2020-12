Un joven trans inició los trámites para una mastectomía y su prepaga lo dio de baja

Boris presentó estudios para operarse como contempla la Ley de Identidad de Género. Al no tener respuestas fue a averiguar qué había pasado y se enteró que lo dieron de baja.

(Foto: Qué digital)

Boris tiene 28 años, es un joven trans que en julio de este año eligió una prepaga como cobertura médica. Durante las medidas de aislamiento por la pandemia por el coronavirus, consultó con sus médicos e inició los estudios correspondientes para realizar la operación de adecuación corporal como contempla la Ley de Identidad de Género. Luego presentó los estudios prequirúrgicos y al ver que no obtenía respuestas se acercó a las oficinas en Mar del Plata, donde le informaron que había sido dado de baja.

“Estaba bastante conforme porque ni siquiera me pidieron el DNI para hacer el cambio de nombre en la credencial”, señaló Boris en relación a lo sucedido con la prepaga Avalian, ex Aca Salud. Sin embargo, cuando con el paso de los meses decidió avanzar con los trámites para hacerse la mastectomía -una operación que se realiza para quitar todo el tejido mamario- el escenario cambió. “Presenté los papeles el 2 de noviembre, los análisis prequirúrgicos que me mandó el cirujano: análisis de sangre, cardiología, electrocardiograma, radiografía de tórax y neumóloga, porque tenía un ruidito en el pecho”, relató.

Después de la presentación, Boris afirmó que no obtuvo respuestas. Sabía que se podían demorar unos quince días en contestarle por lo presupuestado, pero como el tiempo siguió pasando decidió acercarse personalmente a la obra social ubicada en Colón e Independencia. “El 18 de noviembre fui a la oficina y estaba preparado para que me la estiraran o me hicieran hacer de nuevo los prequirúrgicos, pero me dijeron que me habían dado de baja de la obra social y no me habían avisado”, advirtió.

Actualmente, el joven está sin trabajo pero cuenta con el apoyo de su familia: contó que nunca se atrasó en pagar la cuota, ya que todos los meses se la debitaban directamente de la tarjeta de crédito de su papá. “Nunca nos llegó una notificación de Avalian a mi casa, no me informaron que ya no tenía obra social”, denunció en diálogo con Qué digital.

En la notificación del correo que le entregaron en la oficina, desde la prepaga argumentaron que le dieron de baja por “ocultamiento en la declaración jurada de enfermedades preexistentes”. Es que, cuando realizó los trámites para acceder a la cobertura médica, a Boris le pidieron completar un formulario virtual con diez preguntas sobre su historia clínica. Allí, él explicó que no tenía ninguna enfermedad preexistente y que no tomaba ningún tipo de medicación de forma permanente.

En septiembre, cuando se tuvo que realizar un control con la neumóloga, la profesional sintió un silbido y le realizó estudios. En la consulta el joven le comentó a la especialista que en su adolescencia había percibido un silbido pero le explicó que nunca había sido diagnosticado con asma o alguna enfermedad respiratoria.

En concreto, según contó, los estudios para realizarse la operación dieron bien. Y señaló que el informe del cardiólogo detalló que no padece “disnea”, tal y como argumentó la prepaga para darlo de baja. A ello, sumó que la espirometría que le realizó la neumóloga también fue positiva. “El salbutamol, como dice el informe, lo uso dos o tres veces en el mes”, explicó el joven.

Frente a esta situación, Boris volvió a ir a la neumóloga y le contó lo que le sucedió, por lo cual cuenta con un nuevo informe desde el 27 de noviembre en el que se ratifica que está en condiciones para hacerse la cirugía. Entonces, buscó asesorarse legalmente con una abogada.

“Él solicitó una práctica médica que tiene que ver con su identidad y adecuación corporal, y desde la obra social se agarraron de algo para rechazar lo que lo asiste el derecho”, sostuvo Claudia Vega, la abogada del joven. “Acreditan falsamente lo que puso la neumóloga, que no indica que tenga una enfermedad preexistente”, expuso.

“No le quisieron autorizar la práctica medica y lo acusan. Esto es doblemente injuriante: lo dejaron sin obra social y, obviamente lo están discriminando por la Ley de Identidad de Género”, cuestionó Vega y agregó: “En el caso de Boris atentan contra el derecho a la identidad y la salud”.

Para Vega, Boris no declaró que tenía una enfermedad preexistente porque “no la tiene”. En este caso, la abogada afirmó que él “no falseó una declaración jurada como manifiesta la obra social”. “Acreditan falsamente un diagnóstico que la persona no tiene, por eso no la declara. Esto causa un doble perjuicio a la parte porque lo dejó sin obra social y como consecuencia no le autoriza la práctica médica que es la mastectomía”, consideró la abogada que ya presentó una carta documento a Avalian -aun sin respuesta pese a haber pasado dos semanas- por lo que no descartan la presentación de un amparo.

PREPAGAS Y OBRAS SOCIALES: LA BUROCRATIZACIÓN PARA INCUMPLIR CON LA LEY

Ante este escenario, la abogada y también referente de la Asociación Mundo Igualitario (AMI) apuntó que la mayoría de las prepagas y obras sociales van en contra de lo que dice la Ley de Identidad de Género. “No están autorizando las prácticas médicas que tienen que ver con el cumplimiento del artículo 11”, explicó.

Y en este sentido agregó que las prestadoras “buscan una salida jurídica y hay una gran cantidad de burocratización, les contestan a destiempo, les piden más papeles de lo que corresponde, hasta hubo casos que pidieron informes psicológicos, contrario a lo que marca la ley”.

“Las obras sociales están siendo muy reticentes y burocráticas en el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, no les respetan su identidad ni para cambiarles el DNI o las credenciales”, graficó la abogada que trabaja en su estudio y defiende los derechos de personas que forman parte del colectivo LGBTIQ.