Un mes sin Walter Obregón: “No sabemos quién lo hizo ni por qué, pero algo le pasó”

A un mes de su desaparición, la familia pide que se active la investigación. “No sabemos nada”, advierten.

Walter Obregón salió de su casa el 15 de agosto a la noche. Y no volvió. Y desde ese día nadie sabe dónde está. Y, si bien testigos aseguran haber visto que lo secuestraron en un vehículo, la familia denuncia que no hubo avances significativos en la investigación: “No sabemos quién lo hizo ni por qué, pero algo le pasó“, aseguran.

Hace un mes que no se sabe el paradero de Walter Obregón y por eso su familia se volvió a movilizar este sábado por la tarde en la entrada de su barrio, Playa Serena, en la zona sur de Mar del Plata. La única certeza, hasta el momento y según conocen a partir de testigos, es que se lo llevaron en contra de su voluntad.

Según pudo saber la familia, luego de radicada la denuncia en la comisaría decimotercera del barrio, días después la investigación pasó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y, a partir de las medidas de prueba adoptadas en el marco de la causa, están en juego al menos dos hipótesis en torno a los motivos del secuestro.

“La policía dice que tiene dos hipótesis y cada vez que voy a la fiscalía me dicen que están investigando. Hoy la fiscal está de licencia y por eso cada vez que voy me atiende un instructor. Después de dos semanas pasó a la DDI, y ese fue el último avance”, reconstruyó Lorena, hermana de Walter, en diálogo con Qué digital.

Desde ese 15 de agosto, entonces, prácticamente las únicas dos certezas que tienen los familiares es, por un lado, que Walter no se iría de esa manera por su cuenta. La segunda, que se lo llevaron y algo le pasó en contra de su voluntad. “Nosotros sabemos que mi hermano no se fue por su cuenta, que se lo llevaron en un auto de la esquina de la casa y desde entonces no apareció. Sabemos que algo pasó porque evidentemente, si no volvió a su casa, es porque algo le pasó. No sabemos quién lo hizo ni por qué, pero sabemos que algo pasó“, remarcó Lorena.

Hasta el momento, para que la Policía llegue a las dos hipótesis en pugna, hubo distintas declaraciones en la causa, algunas de los cuales aseguran que a Walter se lo llevaron. Las hipótesis, entonces, tienen que ver en el móvil del secuestro: quién lo haría y por qué. Al respecto, si bien la familia asegura que los investigadores tienen nombres que podrían estar vinculados, lamentan que no se realizaron allanamientos para corroborar las hipótesis.

“Hay testimonios que dicen cómo se lo llevaron. Walter iba a la vuelta y volvía, no se llevó abrigo, y solo el celular. A mí me llama la atención que con las cámaras y con los registros del celular no tengan pistas en la investigación. Que me digan que no tienen nada no lo puedo entender“, se pregunta.

Ante ese estado de situación, la familia resolvió volver a visibilizar el caso en la entrada de Playa Serena, en la calle 445 y la intersección con la Ruta 11. “Estamos acudiendo a esto, a juntarnos otra vez en la entrada del barrio al cumplirse un mes desde la desaparición para que se sepa y sigan investigando. Nosotros sentimos que a esto no le están dando bola, no hicieron allanamientos, nada en torno a las hipótesis que manejan. Estamos tratando de ser vistos, escuchados y que esto se sepa”, cerró.

En ese sentido, la familia solicita que toda persona que haya visto o se haya enterado algo al respecto, que lo comunique a la familia al 2235066114 o al 2236055718 o bien a la Fiscalía N°1, ya sea con reserva de identidad en la sede de Almirante Brown 2046 o al teléfono al 2236287177.