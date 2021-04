En el décimo día de acampe, trabajadores de enfermería lograron recategorizaciones

Las y los trabajadores del Hospital Interzonal mantienen la medida a la espera de respuestas por parte de la Provincia por condiciones de trabajo acordes.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el décimo día de acampe en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), las y los trabajadores de enfermería pudieron acordar una parte de las recategorizaciones que el Estado provincial les adeuda desde hace años y que esperaban desde hace seis meses. Este viernes habrá una asamblea entre los principales establecimientos de salud pública local y realizarán un mural.

El personal de enfermería del HIGA, quienes comenzaron hace diez días la medida de protesta a la que luego se fueron sumando el resto de los sectores del Hospital, tuvo este miércoles un avance al lograr recategorizaciones que se traducen en mejoras salariales.

Fernanda es una de las numerosas trabajadores que llevan adelante la medida y explicó a Qué digital que el personal adquirió dos de las cinco recategorizaciones salariales que les adeudan desde hace diez años. “No se firmaba hace seis meses, nosotros hicimos presión con esto para que lo firmen”, destacó y aclaró: “Diez años sin recategorizar significa mucho aumento en el sueldo. Pero por ahora solo nos dieron dos”.

El reclamo por las recategorizaciones había comenzado con más énfasis en septiembre cuando, ya en plena pandemia y ante el cansancio y el desgaste, empezaron las protestas masivas de trabajadores del sector por mejores condiciones salariales y laborales, las cuales se intensificaron en la puerta de la segunda ola.

“Ahí comenzó esta lucha. En ese momento era todo enfermería y ahora, cuando se sumaron los trabajadores hospitalarios, empezamos a pedir a los sindicatos que avalen lo que estamos pidiendo a través de notas, mail o contactos telefónicos pero ellos nunca respondieron”, lamentó en relación a la larga espera por acompañamiento de los gremios.

Hasta el momento, reconoció que un sector de la CTA se acercó para expresar su apoyo pero siguen sin tener el acompañamiento de los sindicatos Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Salud Pública: “Siguen ausentes”, lamentó.

De la misma manera, aún siguen con respuestas a cuentagotas de la Provincia más allá del diálogo con la Dirección del HIGA, a cargo de Verónica Martín: “Tuvimos una mesa de diálogo, eso es verdad. Pero ella no pudo dar respuestas concretas porque no las puede tramitar, le excede a su puesto. Acá la deuda la tiene el Estado hace muchos años, no es de ahora. El Estado no nos reconoció, ni siquiera nos hablan de un bono”.

Por lo pronto, el viernes realizarán una conferencia de prensa desde el acampe, donde además habrá trabajadores de los principales establecimientos de la salud pública local y se presentará un artista local que llevará a cabo un mural en el lugar para reflejar la lucha que llevan adelante desde el 5 de abril.

“Sabemos que no es un contexto fácil pero la gente salió porque ya está muy cansada. No somos solamente enfermería. Es todo el trabajador hospitalario. Si bien no podemos hacer paro, jamás se descuidó la guardia. Y además estamos trabajando acá afuera, cuidando la carpa. Eso significa mucho, es un puesto más de trabajo y tampoco lo descuidamos“, sumó.

De esa manera, la medida en reclamo por condiciones laborales acordes que incluye aumentos salariales adeudados, licencias, provisión de insumos y equipos de protección, la contratación de más personal, inversión en infraestructura y el pago de un bono de diez mil pesos no solo se mantiene, sino que podría extenderse al resto de las instituciones de salud más importantes de la ciudad.