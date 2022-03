A 40 años de Malvinas, se presentó “La otra batalla”

En el “Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas” se lanzó la campaña audiovisual para mantener viva la memoria.

(Foto: prensa La otra batalla)

En el marco del 40 aniversario de la guerra de Malvinas se presentó en Mar del Plata la campaña audiovisual “La otra batalla” en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. “En el contexto de los 40 años de Malvinas, queremos mantener viva la memoria y recordar a nuestros héroes con testimonios de los ex soldados combatientes en Malvinas de Mar del Plata y familiares de los caídos”, señalaron quienes impulsaron el proyecto.

La campaña audiovisual es una acción coordinada por las Agencias Amén y News, con la participación de un grupo de voluntarios creativos que se sumaron para visibilizar la causa Malvinas a través de distintas piezas gráficas y spots audiovisuales. “Desde el Centro de Ex Combatientes nuestro agradecimiento por ayudarnos a crecer, a los familiares de los que ya no están y los que se van sumando”, expreso durante la presentación Fernando Álvarez, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas.

Los testimonios de “La otra batalla” cuentan con un hilo conductor que se refiere a las luchas personales que cada uno de ellos tuvo que atravesar al regresar de la guerra de Malvinas y los familiares de aquellos que nunca regresaron.

“Esta es nuestra segunda campaña humanitaria, y cuando decimos humanitaria queremos decir es desde el corazón. Si la comunicación no se hace de corazón no le llega a nadie. Los héroes estuvieron en la guerra, pero todos tenemos que luchar contra la injusticia, contra el anonimato y contra el olvido”, expuso el equipo de realización.

Por último, compartieron “la guerra abrió heridas y la otra batalla las está cerrando, con el ejemplo que nos dan los ex soldados combatientes, un ejemplo de dedicación, de humanidad, de compromiso”.

“La otra batalla” es una realización audiovisual que contó con la participación de Agencia Amén Argentina, PLS en iluminación y sonido, Leo Mercado en cámara, Cristian Heit en fotografía, Iván Giménez en backstage y Julián Gil en cámara de backstage. Por otro lado, en la producción estuvieron a cargo Nicasio Ciappina, Silvina Casares, Silvia Garat, Lucia Bonifatti y Cristina Álvarez.