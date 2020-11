“Barcos de Papel”: denuncian “destrato” de la organización del Festival Internacional de Cine

Tras la presentación oficial del 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, familiares del Repunte que formaron parte del documental “Barcos de Papel”, hicieron un nuevo descargo público luego de que el largometraje fuera presentado por segundo año consecutivo. Afirman que fueron “ignorados” por quienes organizan el evento. Al no recibir argumentos del por qué no quedan seleccionados ni siquiera por fuera de la competencia denunciaron “destrato”.

Desde hace 35 años se celebra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, aunque este año por la pandemia del coronavirus deberá transcurrir de forma online. De cara a esta edición, por segundo año consecutivo la producción del multipremiado documental “Barcos de Papel” decidió inscribirse y, según indicaron, lo hicieron en “tiempo y forma”.

En este sentido, los familiares del Repunte -quienes acompañan cada instancia ya que formaron parte del rodaje que realizó el director Fernando Duarte durante dos años y medio- lamentaron que nuevamente no quedaron seleccionados.

“Esta lamentable historia comienza el año pasado cuando tuvimos fuertes esperanzas de poder estrenar Barcos de Papel en el Festival de Cine de Mar del Plata por la problemática que aborda, porque la mayoría de las familias somos marplatenses y el barco era de Mar del Plata , pero lamentablemente no quedó dentro de la selección y ni siquiera recibimos una respuesta del porqué”, señalaron a través de un comunicado.

Ante la negativa “Barcos de Papel” siguió buscando otros espacios para proyectar el documental y pudo estrenarse en La Bancaria, para luego seguir rodando por el mundo. Hasta el momento la película tuvo 18 selecciones oficiales en diversos festivales y cuenta, por el momento, con ocho premios internacionales. Además, cuenta con la declaración de Interés Municipal en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Lomas de Zamora y está en vías de concretarse la resolución en La Matanza.

“Para nosotros y los jurados de 12 países de diferentes culturas, creen que este trabajo tiene potencial, que hay algo muy importante que mostrar”, manifestaron. Y ante la falta de respuestas por parte de la organización del festival consideraron que “estas acciones profundizan el dolor irreparable de la muerte de nuestros diez familiares”.

“Cada Festival que seleccionó al documental como los que no lo hicieron, después de ver y evaluar el material se tomaron el trabajo de escribirnos y contarnos cuáles son los fundamentos, criterios y valores por los cuales la película participaría o no en dichos certámenes”, destacaron .

Ante esos antecedentes, aseguran el Festival de Cine de Mar del Plata no es el primero que los rechaza, pero repararon con el audiovisual de Duarte no cumplieron el requisito de dar las explicaciones o avisarles cuál era el criterio por el cual quedaba afuera y “ni siquiera lo incluyeron fuera de competencia”.

Una vez más y tal como sucedió el año pasado, “Barcos de papel” no tuvo novedades, hasta antes de los anuncios oficiales de los films que quedaron seleccionados. “Nos ignoraron nuevamente”, resaltaron familiares del Repunte.

Según compartieron, se inscribieron para participar el jueves 27 de agosto 2020 donde recibieron como respuesta que se habían inscripto “correctamente”. Sin embargo, al no tener novedades, y ante la falta de respuestas a principio de mes volvieron a consultar con los realizadores por el estado de su presentación. “Nunca tuvimos respuesta”, confiaron.

“Nuevamente y ahora la Cultura, nos pega donde más nos duele, no solo lo hace la Justicia que no avanza en la causa, el Estado que nos deja sin la pensión por fallecimiento que ya debería ser un hecho concreto causándonos daños irreversibles en las economías de las familias, además que también sabemos que fuimos víctimas de espionaje por parte de la gestión anterior. Y como si esto fuera poco ahora, nuevamente nos ignoran como si no existiéramos”, plantearon.