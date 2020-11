“Adiós a la memoria”, un gran texto acompañado de imágenes

La tercera película argentina que compite por el Astor de Oro en el Festival Internacional de Cine es un documental escrito y dirigido por Nicolás Prividera.

En M (2007) Nicolás Prividera indagó, también en el formato documental, los rastros de su madre. En Adiós a la memoria narra de forma compleja y amplia el vínculo con su padre, el hombre que le enseñó a usar una cámara y ahora está enfermo, padece una enfermedad que, entre otros desajustes, afecta a la memoria. Paradoja de un hombre que durante sus años buenos, sano, intentó registrar con una cámara casera a modo de inmortalización; ahora el hijo toma la posta, filma también, juega con las imágenes hechas por el padre y construye un ambicioso ensayo sobre el recuerdo, la memoria y el paso del tiempo.

Se habla de un hijo y un padre, en tercera persona, Pidrivera logra la distancia exacta para ver con extrañamiento. No es ya su padre, no es él mismo que intenta descifrar los silencios; reflejado por el prisma del arte es ya una representación, no es solo documento o testimonio, es también la búsqueda pública y abierta del terreno privado.

Durante toda la película hay una voz narradora que construye un texto interesantísimo. Las imágenes están subordinadas al texto. Por momentos a modo de PowerPoint de una presentación: en un pasaje habla de una escena de Casablanca y la voz dice “esta escena” que funciona solo a modo de ilustración de lo que se cuenta. Por momentos da la sensación de que el guion puede funcionar como texto literario desligado de las imágenes; eso demuestra la pericia en la escritura por parte de Prividera y el rol secundario, a veces más flojo, de las imágenes. Los registros del padre tienen el encanto del blanco y negro o del filtro amarillento de las cámaras viejas, pero a veces corren por carriles diferentes el texto de la imagen.

Algo que podría tener mayor presencia y cohesionar los materiales es la música: no tiene demasiada presencia, no da matices, ni refuerza los largos desarrollos de ideas políticas, históricas, económicas del país y también íntimas, cercanas, del vínculo particular de un padre y un hijo.

Adiós a la memoria es un ensayo muy honesto sobre los recuerdos, con un texto poderoso que casi siempre (exceptuando algunos análisis políticos veloces, sin profundización) funciona bien.

ADIÓS A LA MEMORIA

(Duración: 95 minutos/ Argentina/ Competencia Internacional)

Disponible jueves y viernes en www.mardelplatafilmfest.com