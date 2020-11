“Sophie Jones”, una norteamericana en el primer día de proyecciones

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ahora en formato virtual, comenzó el sábado y la película compite por el Ástor de Oro.

La película “Sophie Jones”, dirigida por Jossie Barr, comienza con el personaje principal (Sophie Jones), sentada, a punto de probar algo que no sabe qué es. Después de esa escena aparece el título de película. El efecto que busca generar es un clima, que estemos dentro de la película, que escuchemos y veamos antes de la información. En la escena siguiente la chica se pinta los labios. No logra el ambiente, ni el clima.

Sophie es adolescente, atraviesa el momento incierto e intenso del descubrimiento sexual. Gusta de un chico, tienen intimidad erótica, son torpes; la chica no sabe bien qué quiere. No se profundizan los sentimientos, en parte por la mala actuación de la pareja de adolescentes (característica que se extiende al resto del elenco). Lo único que salva el argumento es que la madre de Sophie murió hace poco y eso se cuenta de costado, en forma sutil: hay unas flores, un padre que cocina, silencios.

Estéticamente también es muy pobre. A diferencia de otras artes (para escribir una novela se necesita una computadora o una lapicera y robar un servilletero) el cine necesita mucho dinero; cuando no hay dinero se necesita talento, originalidad, belleza. La película norteamericana no puede disimular la falta de presupuesto; intenta una poética de lo casero, la frescura. “Rosetta” (1998) de los hermanos Dardenne tuvo bajo presupuesto, sonido ambiente y cámara en mano, ese ejemplo demuestra que se puede hacer cine de altísima calidad con pocos recursos.

Por momentos el sonido es ambiente, recurso que se utiliza para crear cierta verosimilitud (cuando caminamos por la calle no suena Chopin desde el cielo), y de golpe la película se convierte en un videoclip con primeros planos y una música que lo ocupa todo.

Las buenas películas tienen algo para decir o lo dicen con solvencia. Cuando el argumento es livianito, no hay tensión narrativa, las actuaciones son pobres y la imagen (¡el cine es imagen!) es defectuosa, sin una búsqueda clara, no puede disimular los defectos técnicos, estamos frente a una mala película, esperamos que termine y agradecemos, al fin, que no dure más de una hora y media.

SOPHIE JONES

(Duración: 85 minutos/ Estados Unidos/ Competencia internacional / 2019)

Disponible sábado, domingo y lunes en www.mardelplatafilmfest.com.