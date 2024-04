Científicos del Palo anunció shows de “La Histeria Argentina” con su formación original

(Foto: prensa Científicos del Palo)

Pasaron diez años del lanzamiento de “La Histeria Argentina”, de Científicos del Palo, el cuarto álbum conceptual de la banda marplatense, centrado en la historia del país desde una mirada revisionista: esa fue la excusa perfecta para volver a interpretarlo por su formación original en dos shows, uno de ellos en Mar del Plata.

En el año 2013 y de la mano de José Pablo Federico Pepo San Martín, Carlos Popete Andere y Seba Quintanilla, Científicos del Palo irrumpió en la escena musical con “La Histeria Argentina”: a través de sus letras repasaron la historia argentina desde una mirada revisionista, parcial y militante. Gracias al concepto y el rock, el disco de Científicos del Palo se volvió popular incluso en instituciones educativas.

Y como parte de las celebraciones de los diez años de ese lanzamiento, el próximo sábado 15 de junio harán una presentación especial en el Club TRI , 20 de Septiembre 2650. Las entradas anticipadas a $6.500 ya están a la venta a través de EventBrite . Pero no ése no es el único show anunciado: el día anterior, el viernes 14, se presentarán en Uniclub de Ciudad de Buenos Aires .

A lo largo de su carrera, Científicos del Palo editó ocho discos: “Ante todo, buenas tardes” (2004), “Indigencia y distancia” (2007), “Gorilophrenia” (2010), “La Histeria Argentina” (2013), “El Maravilloso Mundo Animal” (2015), “Justicialista” (2017), “Justicialista Vol II” (2021) y “Somos El Enemigo (en vivo)” (2023).

“Bueno se pudrió todo: se vienen dos shows donde tocaremos íntegramente ‘La Histeria Argentina’”, anunciaron a través de las redes sociales y además agregaron que la fecha es especial porque se da “el retorno exclusivo para hacerse cargo de estas dos fechas del señor Seba Quintanilla”, lo que implica el retorno de la formación original del disco.

Tras “divorciarse” del baterista Ángel Greco, la banda tenía que cumplir con fechas que ya estaban programadas y así surgió la convocatoria a Seba Quintanilla. “Queríamos hacer un show de La Histeria Argentina, no habíamos hecho nada para los diez años que es cuando se supone que las bandas festejan las décadas o números redondos”, explicó Pepo San Martín para Qué digital.

“Nunca tocamos el disco entero que me parecía que era algo que estaba bueno porque es un disco conceptual y ameritaba que sea tocado en su totalidad. No es solo el contexto político, es también la primer década del disco, y cuando pensé en qué baterista podía tocar pensé en Seba y enseguida se me vino La histeria”, desarrolló.