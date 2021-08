Con “¿Vas a culparme?”, Destino Incierto refleja su estilo de rock alternativo

La banda marplatense presentó en su canal de YouTube y en las plataformas digitales un tema en el que narran cómo finaliza una historia de amor.

(Foto: prensa destino Incierto)

Mientras anhelan presentarse en un recital con público, Destino Incierto lanzó a través de las plataformas YouTube y Spotify una nueva canción y video titulada “¿Vas a culparme?”. Con este tema, la banda marplatense refleja un estilo de rock alternativo que cuenta cómo la historia de amor entre dos personas llega a su fin.

La semana pasada la banda local presentó en las distintas plataformas digitales su último tema “¿Vas a culparme?”. El conjunto definió al estilo de la canción como un “pop punk y rock alternativo”, fiel al sonido que vienen buscando hace más de una década. A través de la letra de este último tema se puede conocer la historia de amor de dos personas que está llegando a su fin.

“Más allá de las culpas y los reproches entienden que la mejor manera de resolver esta situación es la separación. El dolor es inevitable pero saben que deben alejarse para poder seguir evolucionando en sus vidas”, compartió Maximiliano Montagna.

Actualmente, Destino Incierto está integrada por Maximiliano Montagna en voz, Juan “Puchi” Asensi en batería, Claudio Tobías Martínez en guitarra y Martín Ariel Monge en bajo. El video fue realizado por Matías Marano, la canción cuenta con la producción de Andy D’amico y participó como músico invitado Iggy Rod.

Destino Incierto es una banda de rock que se inició en el 2002 influenciada por el punk melódico y dos años después logró editar su primer álbum “Escapar del mundo”. El segundo material de estudio fue grabado en 2007 con Fernando Blanco, ex Súper Ratones, como artista invitado. De este trabajo se destacaron “I call your name”, una versión del tema de The Beatles donde participa Fernando Blanco, además de “Vientos duros” y “Pensado para vos”.

En el 2012, completamente renovados y con nuevas influencias como Foo Fighters, Paramore, Green Day, Papa Roach, Three Days Grace, Nickelback o Velvet Revolver, Destino Incierto encontró el sonido que mejor lo define: energía, mucha melodía y profundidad en sus letras. Luego, en 2013 presentaron oficialmente en Abbey Road el EP “Vívelo” con tres canciones nuevas. Y finalmente, en 2015, la banda lanzó su último disco “De mí”.