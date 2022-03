David Lebón regresa a Mar del Plata: “Lo único que quiero es tocar”

Tras el éxito de “Lebón & Co.” y mientras alista detalles para el segundo disco, el músico conversó con Qué digital sobre el recital en el Teatro Radio City.

Luego de postergar el recital en plena temporada, David Lebón regresa a Mar del Plata. “Está todo servido. Yo lo único que quiero es tocar y tocar, y hacer los mejores discos que pueda, diciendo lo más lindo que pueda”, sostuvo para Qué digital el músico previo al show que brindará en la ciudad.

Después de presentarse en la Fiesta de la Cosecha en Mendoza y compartir escenario con la Orquesta Filarmónica ante un público que no paró de corear sus canciones, el próximo sábado David Lebón arriba a Mar del Plata.

El músico, junto a su banda, subirá al escenario del Teatro Radio City el próximo sábado a las 21:00. Las entradas desde $2000 se pueden conseguir a través de sistema virtual a través de Plateanet o en las boleterías del Centro de Arte Radio City + Roxy + Melany, ubicado en San Luis 1750.

Originalmente el recital de David Lebón en Mar del Plata se había anunciado para el 10 de enero, pero ante el avance de la tercera ola de la pandemia de covid-19 desde la producción decidieron postergar la presentación. “Cuando corrimos para esta fecha fue una pena porque la verdad tenía muchas ganas de ir. La ciudad tiene esa cosa muy bonita, el Teatro Roxy sobre todo; toqué muchas veces ahí. Tengo amigos en Mar del Plata, a los cuales quiero muchísimo, me encanta, es como la ciudad gótica”, definió el músico.

“Me gusta cómo es Mar del Plata, hace mucho que no voy a veranear. Me encantan los restaurantes, la gente, la playa, es increíble. Me gusta ir a tocar allá, a la gente le gusta mi música y los espero porque tengo muchas ganas de verlos”, invitó. En el show del próximo sábado en Mar del Plata, David Lebón adelantó que tocará algunos temas de su último disco “Lebon & Co.”, pero sobre todo anticipó que el repertorio contará con canciones de Serú Giran, Pescado Rabioso, Polifemo y temas personales de hace tiempo.

El espectáculo que lo trae a la ciudad se titula “Nos veremos otra vez” y David Lebón aseguró: “Va a ser una linda fiesta para olvidarnos un poco de todo lo que está pasando. Vamos a ver si durante ese tiempo nos olvidamos un poco de todo y nos acordamos de nosotros”.

“Con Serú, siempre nos fue muy bien, nunca hubo nada raro, ni pasó nada. Creo que tocamos ahí en el teatro cuando recién se había hecho, me acuerdo por la sala. Siempre estuvimos bien atendidos y queridos por la gente de Mar del Plata”.

Durante las restricciones por el avance de la pandemia de covid-19, el guitarrista se reinventó y pudo concretar shows por streaming, autoshow y también al aire libre. Pero ahora, cada vez que vuelve a subir al escenario con su banda, David Lebón reconoce que lo que hace es disfrutar. “Cada vez que subo al escenario es como si estuviese meditando. A pesar del ruido, los aplausos y la guitarra, por dentro tengo una paz increíble que la gente me da. Cuando descubrí eso, me di cuenta del gran amor que tenemos con el público, sino no irían a verme”, reconoció.

“Me encanta ir a los teatros porque son hermosos, tocar con mis amigos, ya que es uno de los pocos momentos que nos podemos ver porque ahora todos están con sus hijos o nietos. Para nosotros es una vacación cada vez que vamos a tocar”, subrayó el artista.

Posteriormente a que su último disco “Lebón & Co.” obtuviese ocho nominaciones para los Premios Gardel -contexto en el que ganó en seis de las categorías, incluyendo el Gardel de Oro- David Lebón desembarca en Mar del Plata para reencontrarse con su público, en un show íntimo y emocionante.

“Se viene el segundo disco muy pronto, está muy bueno. Con ese ya estoy hecho, está quedando impresionante. Me faltaba invitar a algunas personas que yo quería que estén, estoy muy contento. Le quiero agradecer a Sony que me hizo todo fácil. Ya empiezo a festejar mis 70 años. Estar así, con ganas, me pone más contento todavía. Le agradezco a Dios más que nadie y a las personas que me quieren, que me cuidan”, señaló Lebón.

Dentro de lo que pudo anticipar, el segundo disco “Lebón & Co.” sigue la línea temática del amor y la esperanza. “Cambiaron los artistas, todavía no puedo decirlos pero para mí son lo más. Que me hayan dicho que sí me encanta, no sabía que me conocían tanto en otros lugares”, deslizó.

Durante la conversación admitió que desde que tiene uso de razón se percibe como artista. “Nací con eso adentro, de chiquito era muy molesto con instrumentos o con eso de bailar, el ‘Rock del reloj’ que me ponía mi mamá”, apuntó. Y sobre su misión como músico consideró que es “tratar de entender que el amor está dentro nuestro, no en la pareja ni en los hijos”. “Cada uno tiene su propio amor, para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, tener mucho cuidado con la gente y tratar de recordar que todo está dentro de nosotros. Recomiendo que busquen, lean porque es muy hermoso estar feliz y tapar un poco los ruidos de la cabeza”, enfatizó.



Junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro, David Lebón formó Seru Girán, una de las bandas más populares del país a fines de los años ’70 y principios del ’80. Ahí le puso su voz a clásicos como “Esperando nacer”, “Seminare”, “Noche de perros” y “Encuentro con el diablo”. Luego de repasar un poco su carrera, el músico reconoció que hizo de todo pero que le quedaron asuntos pendientes. “Con quienes quería hacer se fueron como Luis (Spinetta), el Negro Black. Teníamos ganas de seguir después de ‘Las bandas eternas’; eso fue una pena”, compartió.

“Luis (Spinetta) sigue estando presente, ayer me llegó una revista de él de Caras y Caretas. Él va a seguir estando porque es un campeón que ganó el premio del siglo, en la Tierra. Es un tipo maravilloso, digo es porque para mí sigue dando vueltas. Me ha pasado en conciertos de sentirlo muy cerca, tengo una percepción increíble”, reconoció y completó: “A veces no sé porque siento lo que estoy sintiendo y después me doy cuenta”.

Por último y previo al show del próximo sábado en Mar del Plata, David Lebón destacó las asociaciones que se dan en la industria musical en este último tiempo: “Nos dimos cuenta de que somos una familia, por más que estén en Alemania, España o donde estén, somos una familia. La humanidad es una familia inmensa y nuestra casa es el planeta Tierra. Por eso me da bronca que nos estemos destruyendo entre nosotros”.