Días y horarios de la novena edición del festival de comedia Funcinema

Desde este miércoles y hasta el domingo habrá proyecciones gratuitas de 86 producciones de comedia, entre largometrajes y cortos.

(Foto: "Promesa" del Catálogo Incaa)

Entre el miércoles y el domingo se desarrollará la novena edición del Festival Internacional de Cine de Comedia Funcinema. Las más de 80 proyecciones tendrán lugar tanto en el Museo MAR, como en la sala Gregorio Nachman y la Roberto J. Payró del Teatro Auditorium. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de diversas producciones del género, entre las cuales una docena son nacionales.

El Teatro Auditorium y el Museo MAR vuelven a ser sede del Festival Internacional de Cine de Comedia “Funcinema”, que realizará su 9° edición entre este miércoles y el domingo a partir de las 16. Las proyecciones serán en el Auditorio de avenida Félix U. Camet y López de Gómara, en la sala Gregorio Nachman, en Boulevard Marítimo 2280 y este año se suma la sala Roberto J. Payró, en Boulevard Marítimo 1903 del Teatro Auditorium. El ingreso a todas las funciones será libre y gratuito, hasta agotar la capacidad de cada sala.

Este año el Festival Internacional de Cine de Comedia -que forma parte de la programación del Instituto Cultural y organiza el sitio de críticas funcinema.com.ar– se desarrollará durante cinco días y con entrada libre y gratuita. El domingo 8 de octubre, como parte del cierre, habrá una ceremonia de premiación que tendrá lugar a las 18 en el Auditorio del Museo MAR, donde además se proyectarán cortometrajes ganadores.

La principal competencia del Festival Funcinema contará este año con un jurado integrado por el director marplatense Marcos Janna, y los críticos Matías Orta y Vicky Duclós Sibuet. Además, desde la organización informaron que estará disponible nuevamente el voto del público.

En cuanto a las producciones que participan de la competencia, anunciaron las argentinas “Casting”, de Denise Anzarut y Lucas Guerineau; “Estonia”, de Juan Chapur y Francisco Vignale y “Promesa”, de Santiago Castelo. Además competirán los cortos “Antes de Madrid”, de Ilén Juambeltz y Nicolás Botana (Uruguay); “Deadline”, de Idan Gilboa (Israel); “Fortissimo”, de Victor Cesca (Francia); “La cena”, de Jesús Martínez (España); “Las visitantes”, de Enrique Buleo (España); “Le pompon”, de David Hourrègue (Francia) y “Luce and the rock”, de Britt Raes (Bélgica).

También participan “Martingale”, de Marthe Verdet (Francia); “Old tricks”, de Viktor Ivanov y Edoardo Pasquini (Italia-Bulgaria) , “P.D.O.” de Samy Sidali (Francia); “Pennies from heaven”, de Sandy Honig (EE.UU.); “Piscine pro”, de Alec Pronovost (Canadá); “Poof”, de Margaret Miller (EE.UU.); “Room for one more”, de Jesse Vogelaar (Australia). La competencia se completa con “Santa hostia”, de Alberto Oliva (España); “The goose”, de Jan Mika (República Checa-Francia) , “The smile”, de Erik van Schaaik (Países Bajos); “Una comedia muy moderna”; de Fan Yang (España) y “Vertical valor”, de Alex Kavutskiy (EE.UU.).

El festival es organizado por el sitio de críticas marplatense y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), además del apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y las declaraciones de interés de la Secretaría de Cultura y del Ente de Municipal de Turismo y Cultura. Tradicionalmente se realizó en septiembre pero este año por cuestiones organizativas se concretará en octubre con la proyección de 86 los títulos, con 5 largometrajes y 81 cortos.