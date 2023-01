Érica Rivas y Martín Rechimuzzi: “La propuesta es que vean cómo se produce ahí nuestra locura”

El actor compartió cómo surgió la obra en la que la dupla desembarca con insolencia y delirio en el Teatro Roxy.

(Foto: prensa por Nacho Sánchez y Facu Suárez)

Este verano, la cartelera teatral es sumamente diversa y así llegan Érica Rivas y Martín Rechimuzzi, quienes presentan “¿Qué pasa hoy acá?”. La primera función que busca que el público sea testigo de cómo emerge la locura y el delirio será el próximo martes 10 de enero a las 23:30 en el Teatro Roxy, de San Luis 1750.

El espectáculo que protagonizan Érica Rivas y Martín Rechimuzzi es un happening teatral. “El disparador principal para empezar la obra fue primero las ganas que teníamos de trabajar juntos con Érica y segundo, la coincidencia de que nos causaba gracia más o menos lo mismo y que nos parecía que tenía mucha potencia de habla en el presente puntualmente ‘El palacio de la risa’, programa de (Antonio) Gasalla en el 91, 92 y 93; y puntualmente las performances que hacían (Alejandro) Urdampilleta y (Humberto) Tortonese”, explicó Martín Rechimuzzi.

“¿Qué pasa hoy acá?”, protagonizado por Érica Rivas y Martín Rechimuzzi se presentará los martes 10 y 17 de enero a las 23:30 en el Teatro Roxy del Centro de Arte, ubicado en San Luis 1750. Las entradas a $3500 se encuentran disponibles en Plateanet o por boletería.

El encierro de los cuerpos, el entrampado de las palabras y la fuga del tiempo sucederán a lo largo de tres sketchs, sin respuesta ni solución. “Se van a encontrar con una propuesta delirante e insolente. Interpretamos personajes distintos y la propuesta es que vean cómo se produce ahí nuestra locura”, invitó el humorista.

Según anticipó Rechimuzzi cada personaje se fue construyendo de una manera muy “azarosa”. “Los del primer sketch estuvieron muy trabajados, pensábamos mucho los chistes que decían. Los del tercero aparecieron tres meses antes del estreno. Y los del segundo, aparecieron una semana antes de que estrenemos, hace dos años”, describió y agregó: “Ahora tienen un proceso de maduración y de recorrido que nos permite ir jugando distintas cosas. Pero aparecieron un poco cómo quisieron”.

Tras la polémica por no hacer temporada teatral con el éxito de Casados con Hijos, Rivas apuesta por el contenido que más le divierte y con un compañero que reconoce su talento. “Trabajar con Érica es maravilloso porque no solamente uno aprende, mira, goza y se expande sino que también es una amiga, entonces es muy divertido no solo lo que sucede en el escenario sino en el después”, aseguró Rechimuzzi.

A su vez, la inquietud de la artista va más allá de cualquier libreto y así lo compartió el actor: “Tiene una agudeza n sus visiones que enriquecen cualquier cosa que uno pueda llegar a hacer. Cualquier comentario que hace al pasar por ahí es algo que modifica toda la concepción del trabajo que uno está haciendo. Es un lujo, un placer y una alegría”.

Así, de manera lúdica y performática, en la pieza se invocan “espíritus parakulturales” de los noventa, post dictadura, revolucionarios, sexuales y políticos. Érica Rivas y Martín Rechimuzzi serán los anfitriones de este viaje, con pelucas y vestuario a medida para disfrazar y desmontar este presente que planean explotar a otro nivel.

“El parakultural apareció siempre como un fantasma, una cosa vibrante y peligrosa que siempre me convocaba mucho, que me generaba intriga y respeto. Nos dimos la oportunidad, en este caso de investigar ese mundo, de meternos en él, de reincorporarlo en nosotros. Es algo que intentamos sostener con mucho respeto e insolencia”, finalizó previo a la función en Mar del Plata.