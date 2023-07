Gaspar Benegas presenta el tercer disco de La Mono: “La banda ya tiene un sonido”

En paralelo a su trabajo con el Indio Solari, el trío encabezado por el guitarrista presentará su tercer álbum, “Buen finde”, en Mar del Plata.

(Foto: prensa La Mono)

El rock de La Mono llega el próximo fin de semana a Mar del Plata para presentar “Buen finde”, el último disco de estudio de ese proyecto musical que, aseguran, nació y se sostiene gracias “al disfrute” de quienes lo integran: Gaspar Benegas, Ramiro Nagüil -ambos integrantes, además, de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari- y Lucas Argumedo. En la previa del show y en la voz del guitarrista y productor, un repaso sobre cómo surgió la banda y los detalles del álbum que “sella la identidad” del grupo.

Entre la intensidad de los ensayos durante la semana con Los Fundamentalistas, con quienes además del reciente lanzamiento de nuevos temas se preparan para tocar en Córdoba el 5 de agosto, los fines de semana Gaspar Benegas continúa de gira con su banda, y una de esas paradas será en Mar del Plata, algo que, aunque no es la primera vez, la sienten como un “debut”.

La Mono presenta su último disco el próximo viernes 28 de julio a partir de las 20 en San Pugliese Bar Cultural, ubicado en avenida Constitución 5949. Las entradas desde $3500 se pueden adquirir a través de Articket o en los puntos de venta directa: La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420) y Conex (San Martín 3263).

Además de ser uno de los guitarristas del Indio Solari, Benegas encabeza un proyecto más personal con La Mono, su banda, en la que viene trabajando junto a Ramiro López Nagüil en batería y Lucas Argomedo en bajo y coros. “Empezamos hace siete años a tocar juntos pero nos conocemos de toda la vida. Con Ramiro somos de El Bolsón, somos amigos desde la infancia y desde adolescentes estamos tocando en Buenos Aires, y ahí lo conocimos a Lucas”, reconstruyó Benegas sobre los orígenes de la formación.

Cuando arrancamos yo estaba con el Indio, Lucas estaba con Aristimuño y Ramiro estaba con El Bahiano. Empezamos como un hobby, cuando no teníamos fecha nos juntábamos a tocar sin ninguna pretensión de nada

Una de las particularidades de la banda, conformada por músicos de experiencia y de recorrido junto a otros artistas de renombre, es que nació y se sostiene por el disfrute. “Por sobre todas las cosas buscamos disfrutar. Cuando empezamos las giras no queríamos sufrir. Si bien es una banda que recién arranca, tampoco nos podíamos hacer mucho de abajo porque ya nos habíamos hecho de abajo hace muchos años“, analizó.

El primer disco de La Mono fue “Experimento”, que ya desde el nombre refleja lo que pasaba en este trío que se estaba conformando. “Lo sacamos sin difusión, lo subimos a YouTube y el boca en boca hizo lo suyo. Se empezó a mover sola, por su música”, reconoció quien además es hijo de María José Cantilo y sobrino de Miguel Cantilo, pioneros del rock en Argentina.

El segundo trabajo, “Anomalía“, cuenta con las ilustraciones del Indio Solari en la tapa. Ya entonces, a diferencia del primero, Gaspar admitió que el trabajo “tuvo otra repercusión”. Ahora, “Buen finde” es el tercero y con el cual se consolida la identidad del grupo. “Muchos dicen que define una banda. Si bien paralelamente seguimos tocando para otros músicos, cada vez le damos más importancia a este proyecto“, resaltó.

El año pasado, el trío cerró con el #AnomalíaTour la presentación de su segundo material, en una gira que se vio interrumpida por la pandemia pero que recorrió más de 40 ciudades y tuvo su broche de oro con la presentación en el Teatro Vorterix.

Luego, a partir de diciembre estuvieron todo el verano preparando el nuevo material, el cual finalmente lanzaron en mayo y presentaron en el Teatro de Flores. Ahora llega el momento de “llevarlo” a distintas ciudades del país, como ya sucedió en Rafaela y Neuquén, y como continuará por Mar del Plata y después Tandil. Después tienen previsto seguir por Uruguay, Tierra del Fuego y una “gira de pueblo” por distintos puntos del conurbano bonaerense.

“LA BANDA TIENE UN SONIDO Y CONTINÚA APRENDIENDO”

Si bien el concepto está abierto a la libre interpretación, ya desde el arte de tapa de “Buen finde” se puede ver la “indiferencia” de las personas ante “el fin del mundo”; es que, a través de la ironía y su música, el trío busca resaltar esta idea de “festejamos mientras todo se acaba”.

“Las cuestiones climáticas como las sequías, los récords de calor, o la pandemia ayudaron a concientizar o valorar las cosas, pero hay mucha facilidad para olvidar y de eso se trata un poco el álbum, de la indiferencia. Vamos a tener un mundo muy diferente pero nos hacemos los boludos y estamos más pendientes de que si un youtuber peleó con otro. Un apocalipsis del que nos hemos ido olvidando o acostumbrando“, explicó el guitarrista.

“No queríamos dramatizarlo y por eso usamos la ironía. Le tiré la idea al ilustrador y al toque la agarró y peló muchos recursos. Hizo tres ilustraciones diferentes y con esa gráfica estamos haciendo CD, vinilos y cassette. Como ya nadie escucha nada, aunque sea lo llevan por el objeto. Le pueden buscar la vuelta porque, como objetos, son una locura”, adelantó.

Entre letras a veces directas y otras más metafóricas, el disco cuenta vivencias como también deseos. “Muchos temas tenían un sobrenombre cuando eran solo música y de esos sobrevivió Blureado. Antes de que salga el disco nos acordamos que hay que nombrarlos, hay uno que le habíamos puesto NN pero habla de la falta de identidad, y quedó“, describió sobre el proceso creativo.

En paralelo, en otros temas como Parte de tu ser, Gaspar Benegas le escribió a su mamá y en Flores describe la violencia doméstica que atravesó en su infancia.

LA MONO, UN SONIDO MÁS REAL Y MENOS PLÁSTICO

El trío nació a partir del disfrute y ese perfil es el que desean mantener con su proyecto independiente. “Con tres discos, la banda creo que ya tiene un sonido y continúa con una línea, aunque vamos aprendiendo. Hay mil cosas que sé hacer de manera más acorde a la industria musical, pero ésta era la banda en donde cada uno tenía el lugar para hacer las cosas mal y que suene de garaje. Siempre tuvo ese perfil, quería que sea algo más real y no tan plástico“, definió.

No obstante, un problema con el que se encontró la banda es que ninguno de los tres músicos solía poner la voz en sus distintos proyectos musicales, aunque en el caso de Gaspar Benegas eso empezó a cambiar en las presentaciones en vivo de los últimos años de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “Ninguno era cantante así que solo tocábamos. Al principio queríamos hacer algo instrumental pero nos aburrió un poco y empezamos a poner micrófonos y a cantar“, recordó.

En este sentido, el guitarrista y voz de La Mono reconoció que con el paso de los shows y los discos fue moldeando ese nuevo rol. “A la voz ya le encontré cierta identidad. No digo que la búsqueda se termine, pero por lo menos ya encontré un lugar que me gusta. Mi composición es muy aguda, intentÉ tomar clases de canto pero dejé y sigo gritando como perro“, describió en torno a esa “nueva” faceta musical.



Quizás por ese origen más “instrumental”, subrayó que lo que más les cuesta es hacer las letras, y que su creación es en su caso más bien un proceso grupal y que incluso muchas veces se da sobre la marcha, como en el caso del tercer disco: “Componemos mucho juntos musicalmente. Lucas Romero estaba muy inspirado y había temas que yo ya tenía pensado de qué iban a hablar. Después nos corregimos, cuando tengo que cantar también cambio palabras por la melodía o por comodidad. Me acuerdo de estar masterizando y corrigiendo cuando ya tenía que salir el disco. Es algo rarísimo, pero funciona“, enfatizó el líder de una banda con un sonido que retrotrae a los ’90 y a la vez coquetea con el pop.

Tocamos con tracción a sangre, que es algo que se perdió. Las dos cosas son válidas, tocar con un metrónomo, editar y que suene a súper producción, pero quería que tenga ese sonido de los ’90 y disco adolescente

A pesar de su experiencia y de ya estar presentando su tercer disco, la banda no pierde autenticidad, humildad y, de alguna forma, un espíritu autogestivo. Por eso, en cada pueblo o ciudad, el trío sube al escenario a tocar, estén o no dadas las condiciones. “Si no hay luces, las llevamos automatizadas. Así el año pasado hicimos una gira diferente por cada lugar. Tuvimos buena recepción, es verdad que tocar con el Indio también abre un montón de puertas“, reconoció.

Por último, y previo a arribar a la ciudad, Benegas destacó el nivel de conocimiento ya adquirido por la banda que, si bien sigue atrayendo a “curiosos”, sostiene que ya tiene a un público fiel: “Mucha gente va por curiosidad pero últimamente vienen por La Mono, ya hay fans que nos acompañan en la gira y tienen ese fanatismo de colgar las banderas que nunca pensé que pasaría”.