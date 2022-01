Gerardo Romano en Mar del Plata: “El teatro es un momento irrepetible y único”

El actor compartió detalles de la obra y cómo continúa su año laboral. El unipersonal se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Lido, Santa Fe 1751.

(Foto: Instagram Gerardo Romano)

El actor Gerardo Romano presenta esta temporada en Mar del Plata el unipersonal “Un judío común y corriente”, una obra escrita por Charles Lewinsky en versión en español de Lázaro Droznes, en el Teatro Lido con funciones de miércoles a domingos. “El teatro es un momento irrepetible y único”, confesó en diálogo con Qué digital.

“Un judío común y corriente” se presenta los miércoles, viernes y domingos a las 20:30, en tanto que los jueves y sábados las funciones son a las 22:30. Las entradas desde $2200 se pueden comprar por sistema de venta virtual en Plateanet o en la boletería ubicada en Santa Fe 1751.

La obra refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren conocer a un judío. Es entonces que el protagonista pasa revista a los principales puntos de argumentación por los que considera que no debe aceptar la invitación y de esa manera ilustra a la audiencia sobre la problemática contemporánea de los judíos fuera de Israel y sobre los problemas que plantea para un judío la vida en un país cuya población vive bajo el peso psicológico de las consecuencias del nazismo. “No hay judíos comunes y corrientes. Sino fijate en Freud, Marx, Einstein, Hegel, Marilyn Monroe, hasta Adrián Suar”, analizó el actor.

Si bien es una obra dramática, no está exenta de humor, tiene una carga emotiva acorde al tema, que abarca una historia sensible que permite que la memoria siga viva. Además, interpela al espectador todo el tiempo sobre cuáles serían los motivos para declinar una invitación.

“Me atrajo que es una obra que trata sobre el judaísmo post Holocausto y es una circunstancia que nos atañe a los argentinos porque con el advenimiento de la democracia en el ’83, con Alfonsín la practica genocida nazi se convierte en el modelo de nuestra propia tragedia como fue el terrorismo de Estado”, señaló y agregó: “Tenemos esa herencia directa y con aditamentos que son poco frecuentes en la historia del mundo”.

“Un judío común y corriente” es el canal ideal para que Gerardo Romano vuelva a utilizar el formato de monólogo teatral. Así, bajo la dirección de Manuel González Gil logra capturar el interés del público a lo largo de los 80 minutos que dura la obra. La música original es de Martín Bianchedi y la sintética, y a la vez realista, escenografía de Marcelo Valiente contribuyen a lograr el clima necesario para que con un sencillo vestuario y sin otro aditamento que el de una apropiada iluminación el espectador se vea inmerso en la pieza teatral.

“La incertidumbre es compleja para el ser humano que está buscando certezas. La búsqueda que tiene el ser humano de certidumbres tiene que ver con ‘Un judío común y corriente’, lo que lo desubica y genera dolor, ansiedades como en este contexto de pandemia mundial ya no dependen de nosotros sino de los demás”, consideró el actor.

Gerardo vive la actuación de forma apasionada y no duda en buscar una metáfora que lo sintetice. “El teatro es lo más parecido al fornicamiento amoroso, se requiere de la presencia simultánea de dos personas copulando y el teatro es el único arte que necesita, también como en el amor, esa copulación simultanea del artista y el público”, sostuvo.

Finalmente, el actor reconoció que “extrañaba hacer temporada en Mar del Plata”. Años anteriores protagonizó piezas memorables como “Sexo, drogas y rock and roll”, “A corazón abierto” y “Padre nuestro” y, en este sentido, relacionó la temática que encarna ahora con la que llevó a cabo con “Bent” que “trataba sobre el nazismo, de esta circunstancia que tiene en común con ‘Un judío común y corriente’, sobre los campos de concentración, las prácticas genocidas, los regímenes autocráticos”.

En “Un judío común y corriente” Gerardo Romano se maneja en el escenario como si el público no estuviese presente. “Hay cuarta pared, es como si estuvieran espiándome en mi casa a través de la cerradura. Pero hay breves momentos muy elípticos donde hay un rompimiento, por así decirlo”, enfatizó.

“Siento que (la obra) tiene una potencia en los sentimientos y en problemas ancestrales del ser humano que tiene una mirada tan descarnada. No he encontrado ni en la ficción ni en la no ficción algo que pueda acercársele a lo que significa ‘Un judío común y corriente’”, definió el artista que este verano volvió a hacer temporada en la ciudad.

ENTRE EL MARGINAL Y UN SUEÑO BENDITO

Hace siete temporadas que Gerardo Romano sube a escena con “Un judío común y corriente” y después de hacer temporada en Mar del Plata y en la Costa tiene previsto continuar con funciones en Miami, Bogotá y Madrid. “No creo que pueda dejarla porque para mí es como una misa laica, con esta mirada que tiene este judío progre, que busca una sociedad más justa”, explicó el actor.

Por último, Gerardo Romano compartió que dentro de sus trabajos confirmados está “El Marginal” y la segunda parte de “Un sueño bendito”. Cabe recordar que el próximo miércoles 19 de enero en Netflix se estrena El Marginal 4 y previo a eso Romano anticipó que está previsto que luego continúe El Marginal 5, “que ya está grabado”.

También aseguró que se va a hacer la segunda parte de la biopic de Maradona “Un sueño bendito” en la cual él interpreta a un amigo del astro del futbol. “Son personajes controversiales, yo establecí un vinculo con el personaje. No es frecuente hacer un personaje vivo”, compartió. Es que, Romano en la serie interpreta a un amigo de Maradona en sus años de consumo de clorhidrato de cocaína. Y en ese sentido, el artista reconoció que el amigo del Diez “se contactó conmigo, supervisamos el trabajo y charlamos”, por lo que “es una interpretación que no falta a la verdad, con lealtad hacia el personaje y así lo hice”, cerró.