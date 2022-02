Gerardo Romano se despide de Mar del Plata con “Un judío común y corriente”

El actor concluye una buena temporada en la ciudad. El unipersonal se podrá ver el miércoles, viernes, sábado, domingo y lunes en el Teatro Lido.

(Foto: prensa "Un judío común y corriente")

El actor Gerardo Romano cierra una buena temporada en Mar del Plata con el unipersonal “Un judío común y corriente”. La obra escrita por Charles Lewinsky, en versión en español de Lázaro Droznes, se podrá disfrutar el miércoles, viernes, sábado, domingo y lunes en el Teatro Lido.

“Un judío común y corriente” realiza las últimas funciones de la temporada en Mar del Plata. Se presenta de miércoles a domingo a las 20:30 (excepto jueves) y sábados 22:30 en el Teatro Lido, ubicado en Santa Fe 1751. Y en las últimas horas desde la producción informaron que se sumó una función el lunes a las 20:30, aprovechando el feriado de Carnaval. Las entradas desde $2200 se pueden adquirir de forma virtual a través de Plateanet y sino directamente en la boletería del teatro.

Al finalizar la temporada en Mar del Plata Gerardo Romano no se detiene. Según le anticipó a Qué digital, tiene previsto continuar con la quinta temporada de “El Marginal” y la segunda de “Un sueño bendito”, biopic sobre Diego Maradona. A su vez “Un judío común y corriente” continuará con funciones en Capital Federal en el Teatro Chacarerean los sábados a las 20.

Esta temporada en Mar del Plata, “Un judío común y corriente” durante los premios Estrella de Mar 2022 fue distinguida en los rubros: Mejor Unipersonal y Mejor Dirección a Manuel González Gil.

La obra refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren conocer a un judío. Es entonces que el protagonista pasa revista a los principales puntos de argumentación por los que considera que no debe aceptar la invitación y de esa manera ilustra a la audiencia sobre la problemática contemporánea de los judíos fuera de Israel y sobre los problemas específicos que plantea para un judío la vida en un país cuya población vive bajo el peso psicológico de las consecuencias del nazismo.

“No hay judíos comunes y corrientes. Si no fijate en Freud, Marx, Einstein, Hegel, Marilyn Monroe, hasta Adrián Suar”, analizó Gerardo Romano en una entrevista previa con Qué digital. Si bien es un espectáculo dramático no está exento de humor con una carga emotiva acorde a la temática. A su vez, el actor interpela al espectador todo el tiempo sobre cuáles serían los motivos para declinar dicha invitación.

“Un judío común y corriente” es una obra que calza justo a la medida para que Gerardo Romano vuelva a utilizar el formato de monólogo teatral, y bajo la dirección de Manuel González Gil logran capturar el interés del público a lo largo de los 80 minutos. La música original es de Martín Bianchedi y la sintética y a la vez realista escenografía de Marcelo Valiente contribuyen también a lograr el clima necesario con un sencillo vestuario y sin otro aditamento que el de una apropiada iluminación.