Karina Levine, con grandes expectativas por el estreno de “Después del recreo”

La artista marplatense conversó con Qué digital sobre la película de Mariano Laguyás que se podrá ver en salas comerciales. Y trazó un balance sobre “Drácula, el musical”.

(Foto: prensa "Después del recreo")

“Después del recreo”, una película completamente marplatense y financiada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), se estrena este jueves en salas comerciales de cine. “Estamos con muchas expectativas porque hacía tiempo que no se hacía una película con actores, actrices y equipo de técnica de acá, de Mar del Plata”, destacó la artista en diálogo con Qué digital.

La película es protagonizada por la actriz y cantante Karina Levine que en paralelo está de gira con “Drácula, el musical”. El elenco se completa con Claudio Lago, Alejandra Borges y Santiago Caamaño. “Después del recreo” tendrá su premier local en salas del Paseo Aldrey, este jueves a las 21:30 donde el compositor y director musical Diego Lines interpretará fragmentos de la banda sonora original en vivo. También comenzará a proyectarse en el cine Gaumont en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por su parte, el director destacó: “Para Mar del Plata significa que podemos hacer cine nacional y que la ciudad está lista para producir sus historias”. Además, enumeró que para hacer el filme trabajaron más de 70 marplatenses, todos con trabajo registrado.

“Poder presentarlo en salas de cine comercial, que lo hayan clasificado como apta para todo público, hace que tengamos una expectativa muy grande. Fue filmada en plena pandemia y nos cuidamos muchísimo y nadie se contagió. Deseamos que salga bien y la gente nos apoye”, resaltó Levine a horas del estreno. “Después del recreo” es la primera película de Mar del Plata que gana una convocatoria de Largometrajes Regional del Incaa.

“Después del recreo” se filmó en distintas locaciones de la ciudad como el Museo MAR, la sala Astor Piazzolla, la Plaza España, el Bosque Peralta Ramos y el complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Cabe recordar que los cuidados por la pandemia de covid-19 eran más rigurosos, e incluso durante dicha temporada Karina Levine realizó shows de tango únicamente al aire libre.

En la película, Karina Levine interpreta uno de los personajes protagónicos. “No solo es mi primer protagónico sino que es mi primera experiencia en cine. Tenía muchas ganas, eso mismo le dije a Mariano (Laguyás) cuando me llamó para hacerme la propuesta que contaba con subsidio del Incaa”, recordó. El cineasta la había visto en diversos espectáculos de tango, donde la artista marplatense se luce hace años. “Cuando me llamó me dijo que era para hacer la protagonista y yo no entendía nada, fue un desafío muy grande pero él fue muy didáctico y tuvimos mucho tiempo de ensayo”, resaltó.

“Sin saberlo, había estado rindiendo audiciones porque él venía a ver mis shows, fue observando cómo yo interpretaba cada canción y cómo me manejaba con el público. En cine no hay público directo, pero hay que saber armar un equipo y acá hubo un grupo de trabajo tremendo”, aseguró.

Karina Levine interpreta a Elena, una docente de literatura jubilada que tiene que decidir con su ex novio qué hacen con la casa que realizaron. “Vengo del teatro, la comedia musical y en el escenario todo es más grande y exagerado”, indicó y agregó: “Mariano me explicó que me tenía que conectar más conmigo, busqué a esa mujer de mi edad recién jubilada, el conflicto pasa un poco por la incertidumbre de no saber qué hacer con mi vida. Al principio se la ve reacia pero a partir de situaciones que van pasando se encuentra con ella, es lo fundamental”.

Asimismo reconoció que su mayor reto fue la actuación. “En sí fue todo un desafío porque es un mundo completamente diferente y no estaba acostumbrada. Acá tuve que aprender a que me siga la vestuarista cuando llamaban al set de filmación y mientras me daban indicaciones ella me ponía los zapatos, el saco y yo no estaba acostumbrada”, aseguró.

“Después del Recreo” es la segunda producción marplatense realizada con fondos del Incaa, luego de “El Tiempo Compartido”, el filme anterior de Laguyás. Ahora presenta una comedia romántica en la que la ciudad es una coprotagonista más.

“DESPUÉS DEL RECREO”

(Duración: 81 minutos| Argentina| Comedia romántica| ATP)

Sinopsis: Elena y Ariel tienen cincuenta años y se acaban de separar tras casi tres años de noviazgo, dejando inconcluso el proyecto en común: “El recreo”. Elena se jubiló como docente de Literatura y mientras prepara la escritura de una novela siente que su vida está en una encrucijada. Él es arquitecto y busca cerrar un contrato que le asegure el futuro. Un accidente, camino a retirar las pertenencias de “El recreo”, provocará la aparición de Manuel (38), un exalumno con recuerdos idealizados, y de Rosaura (34), bella y perturbadora. Entonces Elena y Ariel tendrán la chance de revisar juntos sus cuestionamientos e inspirar una nueva mirada sobre sus mundos personales, sobre el otro, y finalmente, sobre sus futuros

Intérpretes: Karina Levine, Claudio Lago, Alejandra Borges, Santiago Caamaño, Jorge Cortese, Macarena Riesco, Lucila Iriarte, Lucía Cardoso, Lalo Alias, Ainhoa Mendiola, Daniel La Rosa y la participación de Silvia de Urquía.

Dirección: Mariano Laguyás