“La niña de la muñeca de trapo” vuelve a escena en el ciclo Teatro Express

La actriz Rocío Villarreal compartió con Qué digital las sensaciones que le atraviesan al volver a escena con una obra que aborda la violencia de género.

(Foto: Facebook Rocío Villarreal)

Esta semana comenzó el ciclo Teatro Express, donde diez microobras se presentan los viernes y sábados desde las 23 en el Teatro Provincial. En este marco, vuelve a escena una de las piezas más reconocidas en el ámbito independiente, “La niña de la muñeca de trapo”. “La motivación es el tema de la obra que lo abraza y lo baña y trata de ser el disparador para que haya la mayor conciencia posible sobre la violencia de género”, explicó la actriz marplatense Rocío Villarreal en diálogo con Qué digital.

El unipersonal está basado en un texto de un contemporáneo argentino, Fabian Politis, sobre otro texto denominado “Objeto mujer”. “Con Atahualpa (Pintos, el director) le incorporamos fragmentos de ‘Nuevo Estepario’ de Hermann Hesse y creaciones propias”, señaló la artista y agregó: “La idea es relatar un poco a la mujer considerada objeto en distintas situaciones: laborales, su vida privada, relaciones de amor o desamor, en cuanto a parejas, familiares o intrafamiliares en la infancia. Abarca muchos puntos donde se ve reflejada la violencia”.

“Me da un poco de nervios volver al entrenamiento, porque al ser un unipersonal la letra pasa por una sola y estoy atravesada por esa catarata de nervios mezclada con mucha ansiedad y la presión sana de que salga bien para el público. Es una mezcla de sensaciones muy lindas, con grandes tensiones”, aseguró la actriz.

“La niña de la muñeca de trapo”, se presenta este sábado en el Teatro Provincial a las 22, en avenida Peralta Ramos 2544, como parte del ciclo Teatro Express. Las entradas a $1120 se pueden adquirir a través de Ticketek o en la boletería. Cada 15 minutos se presenta una microescena diferente donde las propuestas duran 15 minutos y la experiencia incluye un DJ en vivo y una barra de tragos con cerveza artesanal.

Con producción de Alky Alcaras y dirección de Atahualpa Pintos en este unipersonal se destaca la labor de la actriz. “Microteatro surgió en plena pandemia cuando se habilitaban ciertas restricciones, que todavía no se sabía qué pasaba con la vacuna. Surge con la intención de poner artistas nuevos y nuevas en escena en todo sentido, no solo actuando sino dirigiendo”, manifestó la artista que forma parte del ciclo.

“Hoy subo a escena más nerviosa que muchas veces anteriores, son distintos los nervios de un estreno, participar de un festival o pisar una sala determinada, ser invitados por alguna conmemoración; siempre hay algo diferente”, reconoció.

“La niña de la muñeca de trapo” relata las vivencias de una mujer en diferentes situaciones por lo cual hay momentos emotivos, de ternura, brinca y enojo. “Lo hago con mucha responsabilidad sobre todo porque a mí personalmente nunca me pasó nada de lo que cuento en la obra. Somos conscientes de que queremos contar esta historia de una manera clara y fuerte. Lo complejo es cómo confluyen todos los dramas para contarlos de una manera respetuosa, para que generen impacto escénico, dramático o artístico”, aseguró.

Este unipersonal, años atrás, fue premiado en el marco de los Estrella de Mar como Mejor Espectáculo Unipersonal de Drama Nacional, además de Mejor Dirección Marplatense y Mejor Actuación Femenina Marplatense. Además, la propuesta también fue distinguida en festivales nacionales e internacionales, por lo que realizaron giras por ciudades de Argentina y Europa donde recibieron grandes reconocimientos.

Al respecto, Rocío Villareal recordó que al saber que venían del teatro independiente, y de Argentina, les abrieron las puertas de una manera especial. “En Alemania nos invitaron a volver porque no están acostumbrados a este teatro joven. En España lo mismo, el teatro independiente es muy joven y estaban muy contentos de que hayamos nutrido (la propuesta) con una obra extranjera. Me quedo con una chica de España que nos gestionó actuar en Amsterdam, fue motorizado por alguien del público. La hicimos en un Centro de Danza Contemporánea hispanohablante pero la directora no hablaba castellano. Se quedó a verla igual, nos hizo una devolución en inglés espectacular. Por cada lugar nos llevamos un recuerdo especial”, destacó.

Previo a la función de este sábado como parte del ciclo de Teatro Express, la actriz compartió que lo que mayor complejidad tuvo para ella fue poder representar las distintas situaciones que relata la obra, porque requieren emociones distintas. “No es lo mismo cuando el personaje recuerda algo de su pasado, que cuando está hablando en el presente ya sea en su ámbito laboral o de lo que esperaba de su pareja. Al tener tantas historias que contar, lo más complejo se vuelve cómo corporalizar eso. Lo cual requiere entrenamiento y si bien es una obra dramática se requieren otros condimentos y no que todo sea contado de manera lineal. Hay matices”, indicó Villarreal.

Con esta obra, la compañía ganó el Festival Iberoamericano de Teatro y obtuvo el premio Teatro por la Inclusión que brinda el Departamento de Coordinación Administrativa de la Dirección de Derechos Humanos municipal. Cabe recordar que en conjunto con la Dirección de Políticas de Género de Mar del Plata, la artista ha realizado funciones a beneficio del Hogar Galé, que brinda albergue a mujeres en situación de violencia. En este recorrido, la actriz que protagoniza la obra recordó “devoluciones que llegan al alma” de personas que estuvieron atravesadas por la violencia de género.

Es que, a través de la pieza teatral, el grupo busca generar conciencia en “quienes no saben que esto está sucediendo o en quienes más o menos saben pero no de esta manera”. “Para quienes piensan que es una exageración de un medio de comunicación, una ficción y no realmente esto que relata la niña pasa”, sumó Villarreal.

Actualmente, si bien la artista saldrá a escena por única vez, continúa trabajando en distintos proyectos, entre ellos el podcast “Epistolar, noche de cartas feministas”, creación de Diego Jemio, de Buenos Aires. “Viaja a Mar del Plata en marzo para hacer esta función con tres actrices en escena y él que relata en vivo sus investigaciones. Es una noche de lectura feminista condicionada. La función será en el salón Jaime Torres de Jóvenes Solidarios”, invitó.

Por último, antes de volver a escena Rocío Villarreal pidió tomar conciencia acerca de los femicidios que suceden a diario. “Hay casos emblemáticos como el de Lucía (Pérez) o el de Claudia Repetto“, señaló y planteó: “El caso de Jordana (Rivero) me toca de cerca porque era amiga de Atahualpa, ella vino a ver la obra. Esa función se la dedicamos especialmente. No hablamos de números nada más, son personas que nos tocan de cerca y nos movilizan, todas tienen su historia. No hay que dejar de hablar de estos temas”, cerró.