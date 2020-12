“Lo Cura Fest 2020”: el primer festival multigénero llega a Mar del Plata

ESCENARIO RUTA

Viernes 11

19:35|Lumpen

20:00| Estrella

20:25| Cristian Rodriguez

20:50| Hippies Violentos

21:15 | Los Fabricantes

21:40| Van por Paris

22:05| Elkoko de Ernesto

22:40| Sr. Flavio

Pioove DJ Set4

Sábado 12

19:35| Año Luz

20:00| Fase 5

20:50| Xoana Santiago

21:15| La Willington

21:40| Maldita Ramona

22:05| Destino Incierto

22:40| 99 Monos

One ticket to the Moon DJ Set

Domingo 13

19:35| Minkai

20:00| Eliana Sortino

20:25| Wolf and blues

20:50| Don Lord

21.15| Jorge Armani

21:40| Maru Valdes

22:05 | Locales Rock

22:40| La Blues Machine