Pablo Vasco lleva a escena su nuevo show de stand up en Mar del Plata: “Kidult”

“Hoy soy la mejor versión de mí mismo: hablo menos y hago más”, señaló el comediante que se presenta todos los domingos de enero y febrero en Cuatro Elementos.

(Fotos: Qué digital)

Esta temporada, dentro de las opciones teatrales, los shows de stand up en Mar del Plata se imponen. En este sentido, Pablo Vasco decidió reunir su mejor material y revisitar sus ocho años como comediante en su último espectáculo, “Kidult”.

En su último show de stand up en Mar del Plata, Vasco se vale de la energía del público con un único objetivo: hacer reír. “Estar en un escenario solo sin más herramientas que un micrófono lejos de achicarme a mí me agranda y lo disfruto muchísimo. Hoy soy la mejor versión de mí mismo: hablo menos y hago más”, señaló para Qué digital el comediante marplatense.

“Kidult” es un espectáculo de stand up que esta temporada se presenta en Mar del Plata los domingos de enero y febrero a las 22 en Cuatro Elementos, en Alberti 2746. Las entradas a $700 y $500 para estudiantes o jubilados se pueden adquirir de manera virtual por alternativateatral.com o en la boletería del espacio.

En esta temporada de verano Pablo Vasco salió a jugar con todo su humor y dispuso lo mejor de su material para este show. “Kidult” tiene elementos clásicos de stand up, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos que buscan reflexionar sobre los comportamientos que la sociedad espera de un cincuentón. “El nombre del espectáculo fue lo primero que tuve, quería que fuera una sola palabra y bastante descriptivo, me parecía que todas las palabras estaban usadas entonces me fui por el inglés”, explicó el comediante.

No sé si el humor cura, pero que ayuda a llevar adelante cosas complicadas estoy absolutamente seguro

Kidult en inglés es un término que se usa para denominar a toda persona grande que tiene consumos de niño o tiene aspectos de la personalidad muy enraizados con la infancia. “No es un tipo grande que se hace el pendejo, no. Sino que es una persona grande que no renuncia a jugar y yo encajo bastante; es un tipo que disfruta de jugar con sus hijos y le cuesta establecer alguna línea de conducta para con ellos y eso me pasa todo el tiempo y de eso también haba el show”, señaló.

Y en esta misma línea agregó: “Al poner en fila todos los temitas que quería encarar en este especial, me parecía que el nombre cuadraba porque es una actitud que tengo, que tiene que ver con la inmadurez y cuestiones que no están resueltas; decidí estéticamente ir por ese lado”.

Durante 2020 y 2021, en plena pandemia de covid-19 el comediante se dedicó a revisar el material que tenía disperso en libretas, audios de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y vivencias. “Lo que encontré me encantó. A partir de ahí, empecé a diseñar este espectáculo que reúne material nuevo con un compilado de lo mejorcito que hice en estos ocho años, pero corregido y aumentado”, aseguró Vasco.

Pablo Vasco arrancó profesionalmente con el stand up en 2013 y es el comediante de Mar del Plata con mayor proyección de los últimos años y el cómico que actúa con más regularidad en el circuito local. Participó en los festivales más importantes del país y llegó a presentarse en el mítico Laugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos.

UN SHOW DE STAND UP CON TODAS LAS LETRAS

En plena tercera ola de la pandemia de covid-19, el comediante decide cuidarse, pero también estar vigente con su show de stand up en Mar del Plata. “Estoy escondido, guardado. Por decisión propia únicamente salgo a hacer el show exclusivamente”, describió y remarcó: “Me cuido porque está jodido el tema de los contagios y no tengo ganas de levantar funciones por temas de contagios”.

Pablo Vasco es minucioso y asegura que esta es una temporada “rara”. “El público al que el show le podría gustar está reacia a salir, se está cuidando todavía. La temporada viene tranquila, todo está mucho más lento. Siento que está raro por el tema de contagios”, manifestó el comediante que se sumó como tantos artistas a pedir el pase sanitario y cumplir con los protocolos sanitarios.

En la gráfica de “Kidult” el ilustrador Andrés Crego logró trasladar la esencia de este espectáculo de stand up. Aparecen unos dibujito -Batman, Star Wars, cuernitos de diablo- y esos garabatos, de alguna manera, ilustran los que Pablo Vasco elige contarle al público para que ría. “Ahí aparece esa imagen de un tipo grande que encara los problemas pero cuando no las puede resolver se pregunta: ‘¿Y esto cómo lo resolvería Batman?’. Y actúo en consecuencia”, subrayó.

El espectáculo de esta temporada es producto del entrenamiento que el comediante se propuso encarar en estos dos años de pandemia. Es que Pablo Vasco tomó cursos online de comedia y eso modificó su forma de hacer stand up. “Estaba muy bloqueado e hice un curso de escritura creativa con Félix Buenaventura, que es uno de los comediantes argentinos que más admiro, y me sirvió muchísimo. Después estuve haciendo cursos con Martín Pugliese que para mí es el número uno del país, que me sirvieron mucho, y Florencia D’ Agostino, su pareja que aparte es directora y trabajamos mucho el tema de la actitud”, recordó.

“Uno puede hacer material con quedarse sin carga en la SUBE y es fácil de hacer pero si uno empieza a preguntarse qué pasa con esto puede sacar más cosas que generan más humor. Me di cuenta de que había abandonado materiales porque me había aburrido, los había dejado a medio exprimir y con una mirada externa me volví a enamorar de material viejo”, explicó el artista.

“Mis shows para adentro siempre fueron caóticos, estaba pensando qué venía y ahora decidí la manera de trabajar para adentro y ahora espero que se note para afuera porque estoy mucho más ordenado. Lo que más me sorprende es que hay un margen gracioso que lo fui dejando por la mitad y daba para mucho más, cosas que me había olvidado, otras que había tirado en Twitter pero porque no las exploté. Me encantó revisitar ese material y también hay cosas nuevas”, comentó previo a salir a escena este domingo.

Luego de casi una década haciendo reír, Pablo Vasco compartió que el humor en pandemia es raro. “Siento que la gente está cansada, pero por suerte también se relaja, el tema de estar adentro un año y medio le comió la cabeza a toda la gente. Al principio no sabía si hacer chistes sobre la pandemia o si (la gente) va a olvidarse entonces creo que el sentido del humor aparece para enfrentar cosas complicadas”, definió.

“Cuando empezó la pandemia hacía chistes porque no se sabía bien qué iba a pasar; ahora ya está todo cocinado y tenés más certezas, los chistes van para otro lado. Trato de no reírme del covid porque puede haber personas en el público que hayan perdido un ser querido. En ese sentido, me gustó mucho un especial de Bo Burnham en Netflix que se llama ‘Inside’ que tiene que ver con el encierro y en ningún momento menciona que es por el covid y que sirve para hablar de otras cosas”, resaltó Vasco.

De esta forma, la Sala Tierra de Cuatro Elementos se prepara todos los domingos para recibir lo mejor de stand up en Mar del Plata. “Disfruto todo en el escenario pero ese mismo día la paso mal, estoy incordioso, molesto y nervioso, es algo que hace mucho que no me pasaba”, confesó.

En “Kidult” Vasco no le hace asco a nada. “Me permito tocar temas que son complicados, hay un momento en el que agarro un cuaderno y leo chistes que quedaron ahí, hay momentos que hablo cosas personales que me han pegado muchísimo, por ejemplo la muerte de mi madre”, reconoció.

“Lo que más sigo disfrutando es subirme al escenario y ver que está la gente ahí y decir: ‘Hola que tal los vengo a hacer reír, a ver qué pasa’. Al ver que voy tirando un par de chistes, la cosa va funcionando o sino ir mejorando y cambiando la energía para que termine bien. Eso de la energía con el público disfruto mucho”, cerró Pablo Vasco que a pesar de las circunstancias apuesta por hacer stand up en Mar del Plata.