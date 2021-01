Protesta de artesanos en la peatonal: les impidieron trabajar en Plaza San Martín

Tras una nueva reunión en el Municipio, no obtuvieron garantías para continuar en la plaza y por la tarde no les permitieron armar la feria: se manifestaron en el centro frente a un importante cordón policial.

(Foto: Qué digital)

Las y los artesanos que montan paños en la Plaza San Martín realizaron una protesta en la peatonal este martes luego de que cerca de las 15 fueron imposibilitados a trabajar en la feria, ubicada frente a la Catedral. Ante un importante cordón policial se manifestaron en la esquina de las calles San Martín y Santa Fe, y pasados los minutos, llegó personal de Inspección General que les prometieron no desalojarlos del lugar y los citaron a una nueva reunión este miércoles en busca de soluciones.

En el marco del conflicto que inició la Municipalidad la semana pasada en busca de sacar a las y los artesanos de la plaza, este martes por la tarde los feriantes tuvieron una segunda reunión con personal de Desarrollo Productivo pero no obtuvieron soluciones ni garantías para continuar en la plaza que verano a verano es el lugar escogido para trabajar. Luego, cerca de las 15, Inspección General junto a policías no les permitieron colocarse en la feria y en forma de protesta, se situaron en la peatonal San Martín, esquina Santa Fe.

Los y las feriantes denuncian “hostigamientos y persecución” por parte de Municipalidad desde hace unas semanas pero estos últimos días se agravó la situación. Acusan que el pasado viernes los quisieron desalojar luego de días de amenazas e incluso de haberles incautado parte de las tablas que dejan cada noche en la plaza y que ahora buscan que les devuelvan.

Tras ese primer episodio, se reunieron este lunes y martes con el Municipio para encontrar soluciones y poder montar la feria en la Plaza San Martín, tal como reclaman y tal como lo vienen haciendo hace cinco años con permisos implícitos de los inspectores, pero no tuvieron un resultado satisfactorio.

“La realidad es que nosotros queremos trabajar en un espacio público y hoy no podemos no hacerlo. Eso se lo expresé a la de Producción (sic) este martes, que igual íbamos a hacerlo. Cuando llegué a las 15 a la Plaza San Martín estaba Inspección General con policías, no dejaron armar ningún paño porque la secretaria con la que hablé llamó para decir que hoy no nos dejen trabajar“, expresó a Qué digital una de las feriantes.

La postura de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación es que este miércoles se presenten las y los feriantes para completar unas planillas y así tratar de registrar a todos como artesanos. Asimismo, según cuentan los feriantes, les pidieron que piensen un lugar opcional porque la Plaza San Martín no va a ser cedida. “Una vez que elijamos un lugar, ellos nos van a decir si se puede trabajar ahí o no”, replicaron.

“Tenemos el hostigamiento de los Inspectores que haciendo una manifestación asistieron y armaron una barrera policial para que la gente no pase por donde estábamos y que no nos puedan comprar. Cuando comenzamos a manifestarnos por la peatonal nos seguían y ahora nos están hostigando y amenazando de que nos van a sacar las cosas. En forma de protesta nos pusimos en la peatonal y además para poder ganarnos una moneda y así darle el pan a nuestros hijos”, comentó una feriante.

Finalmente pasados varios minutos, se acercó personal de Inspección General y les comunicaron que por la noche del martes iban a poder trabajar en la calle San Martín y Santa Fe, pero que el miércoles iba a haber una nueva reunión para tratar de encontrar una solución que, por el momento, parece estar lejos de permitirles trabajar en Plaza San Martín.