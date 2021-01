Conflicto en el centro de Mar del Plata: artesanos independientes piden poder trabajar

Afirman que desde hace semanas el Municipio los “persigue” y denuncian que este viernes inspectores y numerosos policías intentaron desalojarlos de la Plaza San Martín.

Un grupo de artesanos y artesanas independientes se encuentra en conflicto con la Municipalidad ya que aseguran que desde hace semanas no les permiten ubicarse en distintos puntos del centro de la ciudad e incluso denuncian que este viernes los quisieron desalojar de la Plaza San Martín. Piden a las autoridades que les permitan trabajar y este lunes buscarán que desde el Municipio los reciban.

Cada verano y, aseguran, desde hace cinco años, al menos unas 17 familias montan una feria autogestionada e independiente en la Plaza San Martín, una locación que consiguieron “de palabra” con inspectores municipales. Sin embargo, en las últimas horas la postura del Municipio cambió y empezó a “perseguirlos”, según denuncian, al punto de hacerse presentes este viernes inspectores con decenas de policías.

Desde la Asamblea de trabajadoras y trabajadores por la Cultura vienen denunciando la situación y contaron que, además de sufrir semanas atrás la quita de paños en la calle Rivadavia, ahora también desde el Municipio buscan quitarlos de la plaza.

“Vienen con una persecución desde hace semanas. La primera fue en la calle Rivadavia. Le sacaron los paños a una compañera y la tuvieron demorada. El jueves a la mañana vino Inspección General y dijeron que no pueden armar más la feria que vienen armando hace cinco años. Después de esto vienen otra vez advirtiendo que la policía iba a venir, iba a reprimir y los iba a sacar si no se iban por las buenas, pero deciden quedarse. Hoy pasó la misma secuencia, vienen temprano y efectivamente a la tarde vino un grupo de policías bastante grande. Por suerte vinimos muchos a bancar y la resistencia tuvo su efecto, no pudieron avanzar”, relató Ariel, integrante de la Asamblea.

Según relató Ariel, tras lo que califican como un intento de desalojo, los inspectores acordaron “de palabra” permitirles funcionar durante el fin de semana, pero sin “una respuesta concreta” a la cuestión de fondo. Ante eso, el lunes podrían acercarse al Municipio en busca de una explicación y una solución. “No puede ser todo el tiempo una persecución de acá para allá”, lamentó.

En cuanto a los permisos, tanto desde la asamblea como los propios feriantes aseguran que “de palabra”, los inspectores municipales les permitieron estar verano a verano en la Plaza San Martín “como a los artistas callejeros que trabajan ahí y que no tienen un permiso oficial, ni firmado, porque no se los están dando a nadie”, agregó Ariel quien junto a la asamblea viene reclamando al Municipio la libre utilización de los espacios públicos.

Este jueves, feriantes anticiparon a Radio La Revuelta lo que podía suceder este viernes. “Cuando se acerca la temporada venimos a esta plaza sin molestar a nadie, trabajando y resulta que a partir del 14 de enero ya no podemos usar la plaza“, explicó una de las trabajadoras ante la consulta de la radio comunitaria.

El intento de desalojo de este viernes empezó el jueves, cuando les quitaron los caballetes que utilizan para montar la feria cada tarde. “Al llegar no había caballetes ni mesas ni nada de lo que usamos para dar la luminaria y nos dijeron que fue la Municipalidad, que vino con un camión, cortó las cadenas y sustrajo todas las pertenencias, los paños de las 17 familias que viven de la feria. Es un lugar cedido de palabra por los inspectores. Es el lugar que nos dieron para no andar rondando por la calle”, continuó.

Este viernes, ante el intento de desalojo, numerosas organizaciones como la Asamblea por la Cultura y el Espacio Sindical de Base se hicieron presentes en el lugar y lograron frenar el operativo de los inspectores.“Gracias a la ayuda y la fuerza de todos pudimos parar el desalojo hasta el lunes que supuestamente la Municipalidad nos cita a hablar para ver si nos atienden. No hay ninguna respuesta del Municipio, sólo que Inspección General se retire y no nos levante”, relató una de las feriantes al Espacio Sindical de Base.