Sebastián Wainraich: “De todas las cosas que hago, el teatro es lo más vivo”

El comediante y conductor radial regresa este sábado a Mar del Plata. “Pienso todo el tiempo en disfrutar un poco más, profundizar y estar liviano a la vez”, resaltó.

(Foto: prensa Teatro La Comedia)

A seis años de haber estrenado su unipersonal “Frágil”, Sebastián Wainraich regresa a Mar del Plata este sábado. Previo a la función, compartió los rituales que realiza durante una gira, la adaptación de su unipersonal más íntimo y los nuevos proyectos que tiene por delante. Además, a poco de cumplir 50 años, reconoció que cambió su manera de mirar la vida. “Pienso todo el tiempo en disfrutar un poco más, en pasarla bien, en profundizar y estar más liviano a la vez”, sintetizó para Qué digital.

Comenzó el invierno y el comediante regresa con una obra que invita a divertirse y ponerle algo de calor a la ciudad. “A riesgo de sonar demagogo debo decir que me encanta Mar del Plata. Había ido en la infancia de vacaciones. Desde que trabajo en teatro voy desde el año 2000, fui todos los veranos menos este y no me la quería perder. Así que dije ‘ya fue, voy en invierno’“, confesó.

Luego de temporadas exitosas en el Teatro Maipo, el Liceo Comedy y el Paseo La Plaza, el reconocido comediante y conductor radial vuelve este fin de semana y, a través de sus personajes más entrañables, una vez más invita al público a ser cómplice de su humor e ironía.

El unipersonal de Sebastián Wainraich se puede disfrutar este sábado a las 21 en el Teatro Radio City, San Luis 1750. Las entradas desde $4500 por Plateanet o en la boletería del complejo teatral.

“Me gusta ir captando cosas que me pasan, de las que me alimento y que después llevo al teatro, la radio o alguna serie”

“De todas las cosas que hago el teatro es lo más vivo, lo más caliente. Si bien la radio es en vivo y la respuesta es inmediata, mucho más inmediato es el teatro porque estoy ahí solito. Lo disfruto mucho, me gusta el desafío, me gusta el riesgo, el vértigo que implica todo eso y con los años aprendí a disfrutarlo mucho”, compartió.

Puntualmente sobre el unipersonal que estrenó en 2017, adelantó que presenta una renovación: “La obra tiene una estructura sólida, pero el texto por supuesto que lo voy cambiando”. Así, por ejemplo, hoy en día también integra situaciones de la realidad como el Mundial de Qatar 2022. “Hay un personaje de los que hago que es fanático del fútbol y ahí van a encontrar algún que otro guiño por haber ganado la Copa“, anticipó.

En escena, además, Wainraich se debate entre las decisiones claves que se deben tomar en la vida y plantea un recorrido por su existencia a través de los personajes que lo atraviesan. Así, va de la comedia a la tragedia y el resultado es una obra desopilante con sus inconfundibles monólogos con música, baile y una gran puesta audiovisual. “Frágil es mucho más comedia que drama. En realidad toda la comedia es drama pero hay que ver en qué tono y clima se hace. En este espectáculo me permití tener un par de climas más íntimos que toda la explosión que es el stand up“, sumó.

Además de su llegada a Mar del Plata, con “Frágil” Sebastián Wainraich prevé seguir de gira por el país. En paralelo sigue detrás de otros proyectos por fuera de su programa radial “Vuelta y media” por UrbanaPlay 104.3 FM: “Estoy escribiendo siempre alguna que otra cosa más, está en mi esencia, es como una antenita que tengo ahí encendida todo el tiempo. No es algo que me propongo sino que sale naturalmente“, adelantó.

Todo esto se da, además, mientras se prepara para cumplir el año que viene sus 50 años. Esa experiencia le permitió a lo largo de su carrera ir mutando su mirada sobre la vida y llevarla a cada uno de sus trabajos. “Cambió mi manera de hacer comedia, cambió mi mirada sobre todas las cosas. Hay temas que ya no me importan tanto. Pienso todo el tiempo en disfrutar un poco más, en pasarla bien, en profundizar y estar más liviano a la vez“, analizó.