Baltasar Comotto en Mar del Plata: sus inicios, la música y el vínculo con Spinetta y el Indio

El guitarrista que compartió escenario con grandes del rock nacional llega a la ciudad para compartir su propuesta artística.

Baltasar Comotto regresa a Mar del Plata este viernes en el marco de la gira en la que está presentando “Empezó la cacería”. El guitarrista y compositor interpretará canciones de su último disco solista y clásicos del rock nacional. En la previa, recordó sus inicios en la música y los aprendizajes que obtuvo de compartir escenarios con Luis Alberto Spinetta y el Indio Solari, entre otros. Además evalúo el presente de la industria musical.

El año pasado, el músico lanzó de manera independiente “Empezó la cacería” e inició una gira por el interior del país que continúo en Europa. Y este fin de semana se suma a la agenda cultural de Mar del Plata en formato trío, en un concierto de rock junto a Macabre en teclados, bajo y programaciones, y a Juan Pablo Alfieri en la batería.

“Estaremos presentando el último disco y también algunos clásicos argentinos. Por primera vez estaremos tocando con esta formación, así que con mucha expectativa de regresar a Mar del Plata”, señaló el músico para Qué digital.

El concierto de Baltasar Comotto en Mar del Plata tendrá lugar este viernes a partir de las 21 en Abbey Road, Juan B. Justo 620. Las entradas se pueden adquirir desde $3000 por Articket o en puntos de venta directa: La Casa de las Guitarras, Belgrano, 3420; Conex, San Martín 3263 y ADN Store, Calle 61 N°2813 en Necochea. Luego de esta presentación, el sábado finalizará la mini gira por la costa en Cariló.

“Empezó la cacería” es el último material que Baltasar produjo y comenzó a realizar en plena pandemia. A través de once tracks, el músico despliega una voracidad sonora que refleja el estado de conmoción en el que se vive. “Me pone muy contento el desarrollo del disco y el resultado que está dando. Grabamos con Juan Pablo Alfieri la batería y lo desarrollamos con Eduardo Herrera, ingeniero de sonido de mis discos anteriores. Es la continuación de Elite, disco de electro-rock que da una continuidad a mi material. Estoy contento también por los artistas invitados que participaron como Sofía Tot en Temblando y Mccabe en Físicamente“, agregó.

Antes de llegar a la ciudad, en la gira europea recorrió distintos puntos como Barcelona y Madrid, España; Colonia, Heidelberg en Alemania; Ámsterdam en Holanda; y Bruselas, Bélgica y Copenhague, en Dinamarca. “Fue extensa y la recepción del público fue muy buena. Este disco lo toqué en diferentes formatos en cada ciudad de las que estuve. En trío con músicos locales y también en algunos festivales solo”, compartió.

COMOTTO, PARTE DEL SONIDO DEL ROCK NACIONAL

El primero contacto de Comotto con la música fue en España durante cinco años de su infancia. “En ese momento recuerdo que mi madre me trajo un disco desde Inglaterra con un compilado de canciones The Beatles, escuché Helter Skelter y también algún disco que tenía mi viejo de Jimi Hendrix, esas son las cercanías de la primera música. También AC/DC, me gustaba mucho de chico”, rememoró.

Cuando volvió a Argentina con su familia, de a poco empezó a relacionarse con instrumentos y a tocar. “Mi vieja me compró una guitarra criolla para Navidad. Después obviamente me regalaron mi primer guitarra eléctrica, una Telecaster. Después de ahí, la conexión fue total“, continuó.

Sin dudas, el sonido de la guitarra de Comotto forma parte de la historia del rock nacional desde las presentaciones del disco “Para los árboles” (2002) de Luis Alberto Spinetta con quien seis años después grabó “Un mañana”. “Fueron dos canciones, Despierta en la brisa y Vacío sideral. Fue una invitación de él completamente inesperada, venía tocando pero fue realmente una sorpresa que me haya convocado para esas dos canciones que son increíbles”, aseguró.

Puntualmente sobre esta experiencia, el músico revivió cómo trabajaron con el cantautor que le hacía indicaciones mientras grababan. “En una instancia lo hicimos con Mariano López que es el ingeniero de sonido de sus discos. Yo me fui súper contento y fue inolvidable en todo sentido porque tuve que adaptarme a la grabación: tiré tracks y se hizo una edición de lo que toqué y terminó quedando esa interpretación. Estoy agradecido porque Luis Alberto (Spinetta) me abrió una ventana musical a su mundo y pude contribuir en ese último disco que pudo hacer”, describió.

Pero además, el sonido de Baltasar también está presente en la carrera solista del Indio Solari, desde su disco debut “El tesoro de los inocentes” (2004) pasando por “Porco Rex” (2007), “El perfume de la tempestad” (2010), “Pajaritos, bravos muchachitos” (2013) y “El ruiseñor, el amor y la muerte (2018)”. Actualmente, el músico es un integrante activo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“El aprendizaje de haber participado es total, en todo sentido: musical y perceptivo de poder contribuir y meterme en el mundo del Indio, en el sonido de sus canciones“, explicó y sumó: “También fue toda una experiencia la presentación de esos discos: era adaptarme al vivo, a las diferentes formaciones que participaron y los contextos”.

“Estoy agradecido al Indio por haberme dado tanta buena energía para poder colaborar en su música. Los discos fueron todos muy diferentes y fue una especie de evolución y de cambio en el sonido. Fue una responsabilidad muy grande y un aprendizaje constante. Es el día de hoy que escucho esas canciones y se me vienen a la cabeza todos esos momentos vividos”, resaltó.

“LOS TIEMPOS VAN CAMBIANDO, LA MANERA DE COMUNICAR LA MÚSICA ES DIFERENTE”

Como solista, en 2008 Baltasar Comotto debutó con “Rojo”, grabado en los estudios ION y con la participación de Hernán Jacinto, Patán Vidal, Juan Pablo Jacinto, Ezequiel Kronemberg y Nico Cota. En este trabajo se alejó un poco del rock para incursionar en el funk y el jazz. “Siempre me gustó la música negra como el funk o el jazz, de hecho mi primer disco hace mucha referencia a esos estilos”, sostuvo.

Tres años después lanzó “Blindado“, con invitados como el Indio Solari, Luis Alberto Spinetta y Ricardo Mollo. Y luego, su disco “Elite” -producido junto a Eduardo Herrera y Rafael Franceschelli y grabado en los estudios Ramaphonic, Del Parral, Astroman y Trapizonda- logró consolidarlo como solista.

En el 2022 el músico presentó su último material “Empezó la cacería”, que continúa la línea del anterior. “Si bien ahora estoy abocado a este disco netamente de rock, siempre cabe la posibilidad de volver a géneros como el funk o lo que sería el estilo de música negra mezclada con el rock”, subrayó.

“De alguna manera mis discos siempre tienen la impronta de Hendrix, porque es una influencia importante en mi vida y en mi manera de tocar. Vamos a ver cómo sucede en el tiempo y el estilo del próximo disco“, adelantó.

Por último, en un impasse entre los ensayos de cara a las presentaciones en la costa, Comotto analizó la industria musical. “Los tiempos van cambiando, la manera de comunicar la música es diferente. Al día de hoy las plataformas digitales permiten poder subir temas o videos, pero también The Beatles sacaba singles, los Stones sacaban vinilos con una o dos canciones, veían que pasaba y después sacaban el disco”, observó sobre las tendencias del presente.

Y aunque en la actualidad de la era digital se interactúa con el público de otra manera y ante el lanzamiento de un videoclip o single se analiza la reacción de la gente, el músico busca ser fiel a su estilo. “Yo estoy formado a la antigua, a mí gusta sacar un disco porque también me formé en esa época y me gusta hacerlo de esa manera, pero todo es válido. Lo importante es poder mostrar lo que hacés y que la gente puede escuchar lo que uno hace en sus distintas facetas, plataformas o formatos”, cerró.