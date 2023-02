Sex cierra la temporada en Mar del Plata: una experiencia sin prejuicios

Este domingo se despide de la ciudad el espectáculo que dirige José María Muscari y que desafió los límites durante todo el verano.

(Foto: Qué digital)

Sex se despide de Mar del Plata tras una temporada en la que el elenco supo desafiar los límites. Desde el inicio, la propuesta de José María Muscari llamó la atención y se adaptó a diferentes formatos y elencos, por eso lo definió como “una experiencia y no como una obra de teatro”. Ahora, en la ciudad quedan cuatro funciones para experimentar de qué se trata.

Sex entró en su cuarto año en escena, y su creador José María Muscari apostó por una temporada fuerte ya que el espectáculo se presentó en tres de las principales plazas del país esta temporada. En Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires, la experiencia teatral y musical no pasó desapercibida y cautivó al público. “Es transgresor, diferente, promiscuo porque lo sexual no ocurre solo en el escenario sino que están entre la gente que quiere participar”, explicó el director en una charla con Qué digital.

Sex en Mar del Plata se puede disfrutar hasta este domingo en la sala Roxy del complejo ubicado en San Luis 1750. Las entradas desde $3700 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería de la sala.

Christian Sancho, Ginette Reynal, Pablo Ruiz, Valeria Archimo, Celeste Muriega, Maxi Diorio, Martin Salwe, Tito Díaz, Martina Lapak, Gisela Lepío y Bianca Iovenitti conforman el elenco que realizó temporada en Mar del Plata y funciones especiales en otros puntos de la costa. La dirección coreográfica es de Mati Napp y la producción artística de Paola Luttini.

“Sex es un espectáculo sin prejuicios. Puede mezclar a un actor de toda la vida como Christian (Sancho) con una ex modelo, conductora, actriz de otra generación como Ginette (Reynal) a un músico súper popular como Pablito (Ruiz), una bailarina que la rompe como Valeria Archimó y Celeste Muriega, mezclados con Martin Salwe o personas que se conocen más en la televisión como Maxi Di iorio para ver su talento en acrobacia”, describió Muscari.

Esta temporada la experiencia de Sex fue muy bien recibida por marplatenses y turistas por lo cual desde un comienzo tuvieron que sumar funciones. Además, el espectáculo ganó un premio Estrella de Mar en el rubro Teatro Alternativo.

En el caso particular de Mar del Plata, el director afirmó que tanto la incorporación de Pablo Ruiz como de Martin Salwe le aportaron mucho a la propuesta. “Cada uno tiene una impronta totalmente diferente, de hecho Pablo me propuso cantar un tema que al principio no lo veía en el show y ahora lo veo y está buenísimo lo que pasa. Abro la creatividad con cada persona que se va incorporando. Martín es un experto de la voz que le suma mucho cada función”, aseguró.

Por otro lado, es importante resaltar que la escenografía en Mar del Plata cuenta con el trabajo de estudiantes de la Escuela de Arte Martín Malharro. “Fue idea mía junto a la producción, estábamos resolviendo y se le ocurrió al productor convocar a gente de la ciudad y armaron una mega escenografía, totalmente diferente. Tiene una infraestructura lumínica, tiene un sistema de elevación, un cartel impresionante, una cabina con transparencias. La puesta tiene una pantalla de LED que genera confianza para hacer una verdadera inversión y que no tiene nada que envidiarle a espectáculos de Nueva York o en cualquier parte en el mundo”, explicó.

En Carlos Paz, por su parte, el público pudo redescubrir a una Ileana Calabro que, según el director, “la tienen muy encorsetada en el concepto de arista familiar y ahora Sex le cambió el cassette, la realza como una mujer para un público mayor de 18 años”. El otro protagonista fue Juan Palomino, que tiene un prestigio como actor en propuestas de otro tipo y ahora, según Muscari, se lo vio en una experiencia “performática, festiva e inmersiva que generó algo muy atractivo y que es alucinante”.

“El público que viene a ver Sex viene por la marca y en el show se encuentra con gente tan popular y muy querida. Entre los tres elencos hay una congregación de artistas de los más famosos de Argentina: Diego Ramos, Romina Ricci, Ginette Reynal, Christian Sancho, Juan Palomino e Ileana Calabro. Es un elenco estelar único en las tres plazas. Estos artistas se animan a un espectáculo diferente en los que salen de su lugar común por eso invitamos al público a que viva su propia experiencia”, cerró Muscari.