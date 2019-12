Teatro comercial en Mar del Plata: propuestas y precios

En esta nota, el detalle de las obras que se presentan esta temporada 2020. Además, un mapa con la ubicación de las salas teatrales.

Mar del Plata busca volver a ser una de las plazas teatrales más importantes durante la temporada 2020 y dará batalla ante Carlos Paz en cuanto a la venta de entradas. Es por eso que en esta oportunidad y previo a las fiestas muchos elencos del teatro comercial decidieron estrenar sus obras a esta semana y entre las fiestas de fin de año. A continuación, un listado con las propuestas, que se irá actualizando en la medida en que se anuncien o terminen de confirmarse nuevas producciones.

Durante este verano los precios de las entradas para ver obras de teatro en Mar del Plata varían entre los $500 y $1300, dependiendo del tipo de espectáculo y la sala donde se presentan las producciones. Las mismas se pueden retirar en la boletería de cada teatro o algunas se pueden adquirir a través de Plateanet.

Vale destacar que las propuestas que se presenten en escenarios municipales y provinciales -de las que aún se está a la espera de novedades- tendrán entradas a precios populares. Las opciones para que el público opte por el teatro comercial son amplias: las grandes apuestas abarcan el teatro realista con drama y comedia, mucho humor con stand up y unipersonales, teatro de revista y comedias musicales que se suman a los shows que ya son tradicionales en la temporada marplatense.

Las apuestas más fuertes este verano del teatro comercial son: Extra virgen, El equilibrista, Departamento de Soltero y Desnudos. Serían aproximadamente más de veinte las propuestas para ese público que elige la cartelera comercial y es la oportunidad de ver actuar a figuras nacionales reconocidas.



TEATRO PROVINCIAL (Boulevard Marítimo 2544)

“Extra virgen”. Estreno 18 de diciembre | Juan Leyrado junto a Viviana Puerta, Romina Fernándes, Julián Pucheta y Darío Dukah dirigidos por Lisandro Fiks.

Argumento: La vida de un hombre pacífico que dedica su vida a la producción de aceite de oliva de altísima calidad y que por un golpe inesperado su vida cambia repentinamente. Los vínculos familiares se modifican, la vida entera se modifica, todo menos su amor por su aceite de oliva. Todo estaba bien, su mundo estaba en paz… hasta hoy.

“Fuera de línea”. Estreno 2 de enero | De Agustin Aguirre con Thelma Fardin, Lili Popovich, Nico Reydel, Sebastián Fernández y Graciela Stefani.

Argumento: Cinco personajes se ven obligados a compartir lo que debería ser un rutinario viaje en colectivo. A medida que cada uno de ellos vaya integrándose al grupo la locura irá acrecentándose al igual que la risa y la reflexión. Una tragicomedia que pone en evidencia la incapacidad de comunicación, los trastornos, los rótulos, la soledad y la parte más divertida de la vida.

“Burlesque Baires Show”. Estreno 20 de diciembre | Con Rodolfo Rani, Fabián Gianola, Viviana Sáez, La Queen, Jazmín Laport y Pablo Sórensen

Argumento: Un gran espectáculo musical que con humor y sensualidad, cuenta la historia de una compañía de burlesque en tiempos de crisis. Dirigidos por Osvaldo Laport.

“Por una cabeza”. Estreno 4 de enero

Argumento: Musical humorístico de Raúl Rizzo con toques de melancolía, sobre la historia de un porteño de todos los tiempos basada en el tango.

“Manzi la vida en Orzai”. Estreno enero | Con Darío Landi, Alcira Davin, Carlos Vega

Argumento: Ante los acontecimientos irreversibles, las personas asumen diferentes actitudes. Manzi se encuentra en esa encrucijada de la vida e intenta recuperar sus acontecimientos más importantes. Enuncia “La vida son los recuerdos” y comienzan a desfilar ante él esas memorias que marcaron sus instantes más importantes. Y que es la vida sino el devenir emocional de instantes que nos marcan y nos conducen a lo inevitable.

“Humor con canas”. Estreno enero

Argumento: Un unipersonal de stand up de Jorge Gilabert. Aventuras y desventuras cotidianas fruto de la observación aguda que identifica al espectador.

“La muerte de Marquerite Durás”. Estreno enero | Con Mario González

Argumento: Escrita por Eduardo Pavlovsky, la pieza es un monólogo en el que el personaje enhebra experiencias ocurridas en diferentes épocas de su vida, pero cada situación es narrada con nitidez, enmarcadas en los límites de un comienzo y un final igualmente precisos, la nostalgia, el miedo y el vacío de la brutal degradación que expone el personaje, un viejo boxeador frente al público. En definitiva un hombre que recuerda y revive en forma fragmentada momentos de su vida, sus amores, sus pasiones, sus miedos desde la naturalización de las cosas en épocas de conciencia adormecida. La obra fue nominada a Mejor Unipersonal 2018 y seleccionada en el Festival de Teatro Independiente (Attra).

“Hombres y Ratones”. Estreno 26 de diciembre

Argumento: La Pampa, 1968. Una comedia dramática universal del premio Nobel de Literatura, John Steinbeck. Nominada a dos premios Ace, cuenta con versión de Lisandro Fiks. Jorge y Lito son dos peones golondrina y sólo se tienen el uno al otro. Viajan por el país con la ilusión de juntar el dinero suficiente para arrendar su propia chacra y así acabar con la miseria que arrastran, pero la crudeza del mundo pondrá a prueba esa amistad tan singular.

“Modo Risa”. Estreno 7 de enero | Soledad Bautista y Mariano Rodriguez.

Argumento: es un espectáculo de sketches breves basados en el absurdo, el humor de situación, la sátira, en ocasiones con carga social, que tienen como resultado la risa y la identificación con el público.

TEATRO MAR DEL PLATA (Luro 3325)

“Moldavsky, reperfilado”. Estreno 27 de diciembre

Argumento: Pasaron las elecciones y Moldavsky ya está completamente reperiflado. Este verano, llega a la feliz el único candidato que cumple su promesa: disfrutar sin crisis ni recesión. Con su asesor Eial y su gabinete musical: La Valentín Gómez. Moldavsky. Reperfilado trae la lluvia de inversiones y con él se ríen los de adelante y los del fondo.

TEATRO NEPTUNO (Santa Fe 1751)

“Desnudos”. Estreno 20 de diciembre | Con Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas.

Argumento: Se trata de tres parejas que se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos. La historia comienza cuando durante el transcurso de una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual en pareja. Es así como la conversación les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba. El desafío se volverá tan divertido como peligroso.

Sala Bristol

El Equilibrista. Estreno 19 de diciembre | Con Mauricio Dayub.

Argumento: “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía ‘Frágil’. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía ‘Frágil’. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, relata el propio Dayub.

“El lado B del amor”. Estreno en enero | Con Gabriel Rolón, Alejo García Pintos, Malena Rolón, Cintia Wila

Argumento: Una periodista va a un consultorio al consultorio a realizarle un reportaje a Gabriel Rolón. El protagonista aprovecha para desmitificarse a sí mismo y plantear que no tiene todas las respuestas, que es un hombre falible y con las mismas debilidades que todos. Pero en realidad el reportaje es una excusa para que el licenciado desarrolle su mirada analítica sobre el caso de una joven que sufrió violencia de género. Cuatro personajes conviven en un mismo espacio dando cuenta que las voces del pasado condicionan nuestro presente. Con esta premisa, autor, actores y director, abordan uno de los temas más controversiales que expone la sociedad.

RADIO CITY +ROXY +MELANY (SAN LUIS 1750)

“Fátima es mágica”. Estreno 19 de diciembre | Con Fátima Florez, Ariel Tarico, Emannuel y elenco

Argumento: Fátima es mágica es el nuevo espectáculo con el que vuelve la humorista e imitadora. En el show se presentará con la participación estelar del mago Emanuel, el gran imitador Ariel Tarico, con su divertida paleta de personajes, desde el presidente Macri, hasta el carismático Carlitos Tévez.

“Gasalla”. Estreno 26 de diciembre | Acompañado por Pepe Ochoa, Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal y Marcelo Polino

Argumento: La abuela, Soledad Solari, la empleada pública, Yolanda, son algunos de los históricos y célebres personajes que Gasalla encarnará en un espectáculo donde prima el humor. Además, estará su querido personaje de la Gorda que con mucha picardía entrevistará a grandes figuras que pasarán a lo largo de la temporada. Y tendrá como artista invitado a Marcelo Polino, el periodista de espectáculos, que tendrá su momento para abordar la actualidad.

“Fucking Impro”. Estreno 30 de diciembre | Mariana “Cumbi” Buztinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila

Argumento: sin guión, el público participa con una dinámica muy sencilla: antes de iniciar la presentación se solicita al público que envíe palabras a través de su celular al Vj, estas sugerencias aparecerán al azar en la pantalla del escenario para que los actores las utilicen. Este formato desafía al grupo improvisa2 que luego de casi 17 años de vida se proponen un formato nuevo para seguir brindando un show de impro distinto a cualquier otro espectáculo teatral.

“Sanata 2”. Estreno 7 de enero | Dario Orsi y Mike Chouhy.

Argumento: Despidieron su primer espectáculo “Sanata” en septiembre de 2018 luego de dos años en cartel y de recorrer todo el país, pasando con igual éxito por Uruguay y recientemente a sala llena en España (Madrid y Barcelona). El show fue visto por más de 100.000 espectadores, nominado en enero de 2018 a los premios Estrella de Mar como Mejor espectáculo de humor.

“El show de la Faraona”. Estreno 20 de enero.

Argumento: En este nuevo show la Faraona leerá los secretos de Mariana más íntimos de sus bellos farafans, aunque bien sabemos que todo es una excusa para ventilar sobre su tema preferido: YO. Además habrá consultorio de la faraona, canciones y Muxa Kazaaa.

TEATRO AMÉRICA (Luro y Corrientes)

“Departamento de soltero”. Estreno 26 de diciembre | Con Nicolás Cabré, Laurita Fernández y Christian Sancho

Argumento: Se trata de una comedia romántica que aborda desde el humor los temas de la vida a través de un personaje que se hace entrañable para el público desde el mismo instante en que se abre el telón y en donde la risa, la ternura y el amor aparecen en escena para adueñarse del espectáculo junto con los actores.

TEATRO ATLAS (Luro 2325)

20 Millones. Estreno 20 de diciembre | Con Carmen Barbieri, Marcelo De Bellis, Alberto Martín, Sol Pérez, Sebastián Almada y Cristian Alonso.

Argumento: Una multimillonaria que busca a su hijo para legarle su fortuna de 20 millones de dólares. Todos los que la rodean tratarán de hacerse pasar por ese hijo que dejó hace años. hasta una mujer que se hará pasar por una chica trans que desde los 18 años se convirtió en mujer.

TEATRO LIDO (SANTA FE 1751)

“Mentiras inteligentes”. Estreno 19 de diciembre | Con Arnaldo André, Nora Cárpena, Fede Bal

Argumento: La obra relata la historia de un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle a su padre (Arnaldo André), lo que está sintiendo. Su madre logra adivinar el secreto de su hijo y cree que Juana, la esposa de Willy, debe conocer la verdad. En la noche en donde los personajes se encuentran, se llevará a cabo un juego de mentiras que tendrá un cierre inesperado.

TEATRIZ (Diagonal Pueyrredón y Bolívar)

“Entre ella y yo”. Estreno 6 de enero | Con Sebastián Presta y Soledad García

Argumento: La historia que narra los sentimientos de una pareja antes de conocer el resultado de su primer test de embarazo. Dudas, miedos y demás sensaciones se decodifican en la espera por un resultado positivo o negativo. ¿Les cambiará la vida para siempre? ¿Están preparados para ser padres? ¿Cómo afectará a la pareja la llegada de un hijo? ¿Repetirán la historia de sus viejos? ¿Positivo o Negativo? La pareja, que se enfrenta por primera vez con la posibilidad de ser padres, atraviesa estas dudas durante los 5 minutos de espera más largos de sus vidas.

“Diego Reinhold Stand Up Comedy Show”. Estreno 6 de enero

Argumento: Después de seis años vuelve con su nuevo Stand Up Comedy Show, género en el que por años se posicionó como uno de los exponentes artísticos más creativos, desarrollando rutinas inéditas, nunca vistas en Argentina, combinando humor e interacción con pantalla multimedia, uno de sus sellos. Humor inteligente para un público que lo necesita, lo valora y lo aprecia.

TEATRO CARRERA (Entre Ríos 1824)

Unipersonal “Clásicos del humor”. Estreno 27 de diciembre

Argumento: Un espectáculo que transitará a través de varios pasajes los diversos tipos de humor que hacían reír y como se ha ido modificando y renovando el humor con el tiempo. Apoyado sobre una gran producción en multimedia, galería de personajes y cambios de vestuario.

“El show de los cuernos”. Estreno 1 de enero | Con Ana Acosta, Laura Fidalgo, Marta González, Emilia Mazer y Fernanda Metilli. Con dirección general de Nicolás Scarpino

Argumento: Dicen que de los cuernos nadie se salva. Esta disparatada e hilarante parodia musical, basada en canciones exitosas de todos los tiempos, intenta quitarle dramatismo y reírse de la tan temida infidelidad.

¿Qué digo cuando digo te amo? Estreno en enero | Con Gabriel Cartaña.

Argumento: Un espectáculo ideal para quienes buscan el amor en el amor. Todos queremos enamorarnos, todos queremos tener una relación con bienestar, con placer, con cuidado mutuo…. Pero la realidad es que pocos lo logramos, muchas veces estamos en una relación donde queremos a la otra persona pero no logramos llevarnos bien, ni pasarla bien. ¿Qué digo cuando digo Te Amo? ¿Es un espectáculo donde vamos a hablar de fidelidad, la infidelidad, relaciones tóxicas, la confianza, la desconfianza, los celos, pero fundamentalmente del amor? Un espectáculo con muchas preguntas.

TEATRO CORRIENTES (Corrientes 1760)

“La Fiesta Inolvidable”. Estreno 27 de diciembre| Con Flor de la V, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, mago Ruiz y la atracción magistral de María Castillo de Lima.

Argumento: esta temporada se podrá disfrutar de un verdadero espectáculo de “Revista”, de la mano del productor Juan Alzua ganador del premio Estrella de Mar 2019 a “Mejor Producción Artística”. Se trata de un show muy popular, donde el humor y la emoción protagonizan la fiesta.

TEATRO VICTORIA (Rivadavia esquina Santa Fe)

“La revista 2020”. Estreno 27 de diciembre | Con Lorena Liggi, Roberto Peña, Paquito Wanchankein

Argumento: Después de dos años consecutivos presentando género de revista en el Teatro Victoria, vuelve con un equipo artístico que carga con cinco premios Estrella de Mar, dos de ellos en los últimos años, como mejor revista y mejor labor humorística. Un espectáculo nuevo, diferente y lejos de extinguirse La revista, un espectáculo evolucionado, para toda la familia, con mucho humor y como siempre un plus a la hora de presentar el show.

CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO (25 de Mayo y Catamarca)

“#Reir”. Estreno 3 de enero | Mariana “Cumbi” Buztinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila

Argumento: Un gran conjunto de piezas breves, hilarantes actos exhibidos uno tras otro para formar un espectáculo que se mantiene activo a los ojos del espectador, con un cúmulo de personajes que aparecen a cada momento y sorprenden sin cesar. #Reir es dinámico, de principio a fin suceden momentos humorísticos. Todos los sketches han sido desarrollados gracias a la escritura conjunta de este incansable grupo que ya es marca registrada de humor.