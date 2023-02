Dos derrotas y una victoria clave para Once Unidos en el Tour 6 por Tucumán

El elenco marplatense perdió ante Policial y Ciudad y cerró la gira con triunfo sobre Obras. En el próximo Tour buscará la clasificación a playoffs.

(Foto: prensa Aclav)

Once Unidos de Mar del Plata disputó tres encuentros en días consecutivos en el marco del Tour 6 por Tucumán en los que cosechó dos derrotas, ante Policial y Ciudad, y una victoria sobre Obras de San Juan, por lo que sumó 3 puntos que lo posiciona bien en la tabla, aunque en la próxima y última gira buscará sellar su clasificación a los playoffs.

La sexta parada de la etapa regular de la máxima categoría del vóley argentino se especulaba que iba a ser difícil y sin dudas que así lo fue. Es que el equipo que dirige el entrenador Gonzalo Borstelmann se debía medir ante dos equipos que se encuentran en el Top 4 de la temporada y fue justamente ante ellos que no solo perdió sino que además no pudo sumar puntos.

El primer encuentro en Tucumán, Once Unidos se midió ante Policial y fue allí que el elenco formoseño se impuso por 3-1 con parciales de 30-28, 25-19, 16-25 y 25-18. La gran figura del encuentro fue Tomás Rodríguez, que no solo lideró la tabla de anotadores con 18 puntos sino que agregó un 65% de eficacia ofensiva y hasta sumó de saque y bloqueo (2 y 3 puntos). Por el lado de los de Mar del Plata, el mejor fue Bautista Gazaba que terminó con 17 tantos.

SÍNTESIS ONCE UNIDOS - POLICIAL Once Unidos (1): Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (17); Iván Quiroga (10), Santiago Aranguren (4); Franco Ybars (12), Santiago Aulisi (5). Líbero: Tomás Ruiz. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Joaquín Aquindo (2), Gonzalo Aulisi, Matías Martín, Tomás Russo (1), Nahuel García (3). Policial (3): Gastón Ortiz, Javier Vega (15); Nahuel Camacho (2), Javier Sánchez (6); Germán Gómez (17), Tomás Rodríguez (18). Líberos: Luciano Massimino, Axel Mendoza. DT: Cristian Ambrosini. Ingresaron: Cristiano Dos Santos, Nicolás Sánchez, Maximiliano Quiñonez, Sergio Acosta (2), Nicolás Oldani (2). Parciales: 28-30, 19-25, 25-16 y 18-25 Árbitros: Sebastián Cagiao y José Luis Barrios. Estadio: Polideportivo Municipal, Monteros, Tucumán.

Tras la derrota ante los formoseños, el equipo de Mar del Plata tenía la siempre compleja parada ante Ciudad, equipo que no solamente tiene entre sus filas al medallista olímpico Facundo Conte y el marplatense Mauro Zelayeta (ex Once Unidos), sino que su andar en la temporada es perfecto y aún no conoce la derrota en la Liga A1 tras 18 presentaciones.

El equipo que dirige el ex seleccionador nacional, Hernán Ferraro, obtuvo un firme 3 a 0 con parciales 25-18, 25-20 y 25-17. El goleador del juego fue el chileno Vicente Parraguirre con 18 puntos, seguido por Conte con 15 tantos. En el equipo de Parque Luro se destacaron Nahuel García con 12 puntos y Franco Ybars con 11.

SÍNTESIS ONCE UNIDOS - CIUDAD Ciudad (3): Gaspar Bitar (2), Facundo Conte (15); Ramsés Cascú (6), Sergio Soria (5); Mauro Zelayeta (9), Vicente Parraguirre (18). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Ezequiel Vázquez, Manuel Albrecht, Wilson Acosta, José Carlos Romero. Once Unidos (0): Juan Ignacio Macció (1), Bautista Gazaba (6); Iván Quiroga (7), Nahuel García (12); Franco Ybars (11), Joaquín Aquindo (2). Líbero: Tomás Ruiz. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Santiago Aulisi (3), Tomás Russo, Matías Martín. Parciales: 25-18, 25-20 y 25-17 Árbitros: Cristian Chunco y José Luis Barrios. Estadio: Polideportivo Municipal, Monteros, Tucumán.

Y el partido que debía ganar para que no se le compliquen sus chances de clasificarse a playoffs Once Unidos lo logró con una gran contundencia y un gran nivel colectivo. La gran figura del encuentro fue el armador Jun Ignacio Macció.

Once Unidos llegaba al encuentro ante Obras en la octava colocación con 19 puntos, mientras que el equipo sanjuanino detrás de ellos, con 15 unidades. Es por eso que el encuentro se tornaba casi vital para las aspiraciones de ambos de lograr la clasificación a los playoffs (faltan tres encuentros y jugarán la postemporada los primeros ocho).

Con una gran victoria por 3-0 (25-22, 25-14, 25-19), Once Unidos dio un gran paso para clasificarse a los playoffs, objetivo del equipo en la temporada. Es que el triunfo lo dejó como octavo del torneo, con 22 unidades, mientras que Obras sigue noveno con 15 y San Lorenzo, el otro protagonista de esta parte de la historia, continúa décimo con 14 unidades.

Esa distancia entre Once y Obras (7 puntos con 9 que le quedan por disputar a ambos) hace que la octava plaza esté próxima a definirse y que Defensores de Banfield (quinto con 28 puntos), River (sexto con 28 unidades) y Paracao (séptimo con 27 puntos) ya estén matemáticamente adentro de cuartos de final.

SÍNTESIS ONCE UNIDOS - OBRAS Obras de San Juan (0): Juan Sánchez, Renato Santos (12); Emmanuel Corso (2), Miguel Liand (5); Rodrigo Quiroga (5), Lautaro Morales (7). Líbero: Juan Pablo Lueje. DT: Daniel Gallardo. Ingresaron: Tomás Quiroga, Juan Alamino (8). Once Unidos (3): Juan Ignacio Macció, Bautista Gazaba (8); Iván Quiroga (7), Nahuel García (9); Franco Ybars (13), Santiago Aulisi (16). Líbero: Tomás Ruiz. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo, Santiago Aranguren (1), Matías Martín, Gonzalo Aulisi. Parciales: 22-25, 14-25 y 19-25 Árbitros: Antonio Burgos y José Luis Barrios. Estadio: Polideportivo Municipal, Monteros, Tucumán.

Después de este paso por Tucumán, el equipo marplatense regresa a la ciudad y diagramará lo que será el último y decisivo Tour por El Calafate a disputarse entre el 23 al 26 de febrero, para finalmente entrar en la instancia de playoffs: cuartos, semifinales y final. En el sur, Once Unidos se enfrentará a San Lorenzo, Paracao y River Plate.

Cabe recordar que los ocho primeros de la tabla general de la etapa regular serán quienes disputarán la postemporada, mientras que el noveno y décimo finalizará su participación y los dos últimos descenderán.