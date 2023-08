Emiliano Buendía sufrió una grave lesión y será baja en lo que queda del año

A días del comienzo de la Premier League, el volante marplatense del Aston Villa sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla durante un entrenamiento.

(Foto: prensa Aston Villa)

A tan solo días de comenzar una nueva temporada de Premier League, este jueves se conoció que el volante marplatense Emiliano Buendía sufrió la rotura de ligamentos de una de sus rodillas, por lo que será una baja sensible por varios meses del Aston Villa.

Mediante un comunicado oficial, el club de Birmingham informó la grave lesión sufrida por el volante de 26 años y que surgió en Cadetes de Mar del Plata: “Aston Villa confirma que Emi Buendía ha sufrido una importante lesión en los ligamentos de la rodilla. El centrocampista sufrió el daño durante el entrenamiento de ayer y posteriormente se sometió a diferentes estudios médicos. Buendía ahora estará bajo revisión antes de una nueva consulta con un especialista en rodilla”, notificaron desde la institución.

Esta lesión se dio en la parte final de la pretemporada y después de lo que fue el partido amistoso ante Valencia, el último encuentro de los seis que disputó el equipo comandado por el entrenador Unai Emery antes del comienzo de la temporada 2023/24, con un saldo de tres empates y tres victorias. A lo largo de estos encuentros, Buendía anotó tres goles.

“Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes”, fue el mensaje pronunciado por el propio Emiliano Buendía en sus redes sociales después de enterarse de lo que informó el parte médico.

Por su parte, en la conferencia de prensa de este jueves, el entrenador Unai Emery se refirió a la mala noticia: “La lesión se dio en la última jugada del entrenamiento. Es una lesión de seis, siete u ocho meses”, dijo y agregó: “Es un momento difícil para él, pero queremos jugar el sábado, pensando en ganar y ser competitivos para él”.

Esta baja será muy importante para Los Villanos ya que no contará con su número “10” al menos hasta el próximo año. Además, el surgido en Cadetes -y quien supo ascender a la máxima división de Inglaterra con el Norwich en 2021- disputó la temporada pasada los 38 partidos de la Premier League -27 como titular y once ingresando desde el banco de los suplentes-, con cinco goles y dos asistencias.

Además, será baja para el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni ya que es tenido en cuenta en diferentes convocatorias. La última en la que estuvo presente fue en marzo de este año cuando la Albiceleste tuvo su merecida fiesta y se presentó en el país como campeón del mundo en los amistosos ante Panamá y Curazao. Cabe mencionar que Scaloni lo hizo debutar a Emiliano Buendía en el seleccionado nacional en los últimos minutos del partido por Eliminatorias ante Colombia -único encuentro en el que vistió la Celeste y Blanca-

Ante esta grave lesión que dejará al volante fuera de las canchas por al menos seis meses, el arquero Emiliano Dibu Martínez será el único marplatense que defienda la camiseta del Aston Villa en el próximo semestre. El primer encuentro del conjunto de Birmingham será el sábado, cuando desde las 13.30 (horario argentino) visite a Newcastle por la primera fecha de la Premier League.

Cabe recordar que en la temporada pasado, el Aston Villa consiguió quedarse con el séptimo puesto de la tabla, por lo que después de once años volvió a clasificarse a una competencia internacional, esta vez la Conference League, el tercer escalón de importancia a nivel clubes de Europa. El debut en esa competición será ante el vencedor de la llave entre Hibernian de Escocia y Luzern de Suiza, a disputarse el partido de ida el jueves 24 de agosto en condición de visitante mientras el encuentro de vuelta será el 31 de agosto en Villa Park.