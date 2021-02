En el primer amistoso de Gago, Aldosivi sumó minutos con Independiente de Mendoza

Se disputaron dos bloques de 40 minutos cada uno en los que resultó vencedor el conjunto marplatense.

(Foto: prensa Aldosivi)

Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza disputaron un amistoso este miércoles en el José María Minella que se dividió en dos bloques de 40 minutos cada uno. En ambos resultó vencedor el conjunto marplatense: en el primero 1 a 0 con gol de Federico Andrada; mientras que el segundo lo ganó 3 a 1: comenzó abajo con tanto de Maldonado pero lo dio vuelta con dos goles de Lautaro Rinaldi y el otro de Rodrigo Contreras.

El entrenador Fernando Gago tuvo su primer amistoso con Aldosivi para ver en acción a su plantel. Entre bloque y bloque, realizó varios cambios para que la mayoría de sus jugadores sumen minutos de cara al próximo torneo de la Liga Profesional.

Una de las novedades, además de los tantos de sus delanteros, Andrada, Rinaldi -por duplicado- y Contreras, es que el juvenil clase 2001, Santiago Laquidain, zaguero central zurdo, fue promovido al plantel profesional por el propio Gago y tuvo juego en el segundo bloque de 40 minutos.

Por su parte, los primeros refuerzos -el volante ofensivo Gastón Lodico y el extremo izquierdo Lautaro Guzmán– no estuvieron en cancha este miércoles en el José María Minella ya que se están recuperando de respectivas lesiones. El ex Lanús por un dolor del tendón de Aquiles izquierdo y el ex Talleres por una distensión del recto anterior.

A su vez, tampoco vieron minutos Facundo Tobares, Jonathan Zarate, Fernando Román Villalba y Mario López Quintana por ser positivos en coronavirus, mientras que Marcos Miers, Nahuel Yeri y Joel Carli también se recuperan de diferentes lesiones.

Además, en las últimas horas se confirmó que Independiente Rivadavia de Mendoza realizará un amistoso con Alvarado el próximo sábado en la Villa Deportiva que posee la institución marplatense en la Ruta 88, kilómetro 4.