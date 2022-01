Federico Andrada se despidió de Aldosivi: “Ojalá nos volvamos a ver”

Tras no renovar su contrato, el goleador del “Tiburón” ya se convirtió en nuevo jugador de Atlético Tucumán.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de haber finalizado su contrato el pasado 31 de diciembre y sin la consideración de estirarlo por una temporada más, Federico Andrada se despidió de Aldosivi con un sentido mensaje en sus redes sociales en donde agradeció sus casi dos años y medio en el club: “Ojala nos volvamos a ver”, expresó.

El delantero de 27 años y que convirtió a lo largo de su estadía en el Tiburón doce goles, llevará sus gritos a Tucumán, ya que este lunes se convirtió en refuerzo de Atlético para la temporada 2022, equipo en donde contrató al también proveniente de Aldosivi, el volante Gastón Gil Romero, además de Nicolás Campisi, Ramiro Cristóbal Calderón, Manuel Capasso y Martín Garay.

“Bueno hoy me toca despedirme de esta hermosa institución, agradezco al club @aldosivi_oficial por abrirme las puertas y dejarme ser parte de este gran club, también quiero agradecerle a toda la gente del Tiburón que siempre me alentó y me hizo sentir de la mejor manera! Gracias a todos y ojalá nos volvamos a ver. Un abrazo grande tiburones”, escribió Federico Andrada en su cuenta de Instagram, delantero surgido en River.

El último semestre en Aldosivi no fue el mejor para Federico Andrada ya que a lo largo de toda la Liga Profesional jugó solamente doce partidos (no convirtió goles) como consecuencia a que en septiembre dio positivo en coronavirus y luego sufrió la fractura de la clavícula, por lo que su último partido con la camiseta del elenco marplatense fue ante Vélez el 18 de septiembre en el estadio José Amalfitani.

Asimismo, con la presencia de los experimentados uruguayos, Martín Cauteruccio y Santiago Silva, más Lautaro Rinaldi, el juvenil Manuel Panaro y el flamante refuerzo Andrés Ríos, el entrenador Martín Palermo tiene el puesto de delantero ocupado, por lo que Andrada, una vez que finalizó su vínculo con Aldosivi, tuvo que buscar otro rumbo.

REFUERZOS Y ACTUALIDAD DEL PLANTEL DE ALDOSIVI Una de las noticias de este lunes para Aldosivi es que el Tanque Silva y el entrenador de arqueros Guillermo Álvarez dieron positivo en coronavirus por lo que están realizando el correspondiente aislamiento y se perderán los próximos entrenamientos y el amistoso ante Santamarina de Tandil programado para este miércoles en el predio del club ubicado en Punta Mogotes. En lo que va del mercado de pases, Aldosivi contrató a nueve jugadores: luego de la llegada de Emanuel Maciel, Andrés Ríos, Matías Pisano, Santiago Silva, Edwin Mosquera, Marcelo Meli, Patricio Boolsen y Tomás Martínez, el club marplatense se aseguró la contratación de un central juvenil de Boca Juniors. Se trata de Nicolás Valentini, jugador de 20 años que llegó a debutar en primera división pero que en la última temporada se desempeñó como titular indiscutido en el equipo de la reserva, conducido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna, en la cual salió campeón. Además, el volante que regresó al conjunto marplatense después de un paso a préstamo por Quilmes en la Primera Nacional es Matías Villarreal, quien realiza la pretemporada a las órdenes de Palermo, mientras que los juveniles Matías Morello, Elias Torres, Santiago Laquidain y Valentin Matlis firmaron sus primeros contratos profesionales. Bienvenido Nicolás Valentini El defensor de 20 años, proveniente de Boca Jr, firmó contrato con el club hasta diciembre de 2022 pic.twitter.com/6O6QpWi0aK — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 22, 2022

