“Juani” Macció: “Fue una semana inolvidable para Mar del Plata y Once Unidos”

El capitán del conjunto marplatense analizó la Copa Argentina de vóley llevada a cabo en la ciudad. Además contó cuál es el objetivo para la liga.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras una semana de súper acción en Mar del Plata con la Copa Argentina, certamen con el que inauguró la temporada de la primera división del vóley argentino, el local Once Unidos llegó hasta las semifinales y su capitán, Juan Ignacio Macció analizó el desempeño del equipo y el nivel de la competencia. “Fue una semana inolvidable para Mar del Plata y Once Unidos”, recalcó.

Ante el comienzo de la segunda temporada consecutiva del conjunto marplatense en la máxima categoría de vóley del país, la ciudad se vistió de gala para recibir a los otros diez equipos que compiten en la Liga A1. Y cómo sucedió en el 2020, el conjunto local llegó a estar entre los cuatro mejores, aunque esta vez el campeón cambió y fue Mutual Policial de Formosa, quien se subió a lo más alto del podio por primera vez tras vencer en la final a una potencia como Ciudad.

Este torneo sirvió como preparación para lo que será el plato fuerte de la temporada, el comienzo de la liga con la etapa regular, que tendrá el puntapié inicial el 6 de enero, cuando justamente Once Unidos se mida ante Monteros desde las 9 de la mañana. Cabe mencionar que los primeros seis encuentros se disputarán en Paraná, Entre Ríos, ciudad que se hizo con la primera sede del certamen.

“Con la Copa Argentina fue una semana híper intensa. Personalmente venía de un parate largo por una lesión y verdaderamente fue un cambio muy brusco ya que no tuvimos partidos de preparación, entonces tenía un poco de adrenalina de saber cómo íbamos a responder como equipo y saber si íbamos a estar a la altura del torneo. El grupo que nos había tocado eran todos rivales fuertes y en principio la idea era sumar para pasar a cuartos de final y así jugar un partido más en casa que era lo que queríamos. Eso lo superamos ampliamente, incluso ganando la zona, entonces fue extraordinario y una semana inolvidable para Mar del Plata y el Club Once Unidos”, sostuvo el capitán de Once Unidos, Juani Macció en diálogo con Qué digital.

Este corto torneo no solo tuvo el condimento de haberse realizado en la ciudad sino que además contó por primera vez con el público del club Once Unidos ya que en el año pasado por las restricciones en el marco de la pandemia hinchas, familiares y amigos no se pudieron acercar.

“Nunca había jugado con tanto público a mi favor. Toda la gente alentando, como si fuese un partido de fútbol. Era tremendo estar adentro de la cancha y vivir eso. Qué más lindo que a los 32 años, siendo capitán y en mi ciudad con toda mi familia y el club respaldado, creo que no podía pedir nada más. Me alegro que el equipo haya respondido y que hayamos contagiado al público partido a partido”, se alegro el referente del equipo dirigido por Gonzalo Borstelmann.

Ante la consulta de este medio respecto a si le sorprendió que un equipo que no era candidato como Policial de Formosa se haya consagrado campeón, Macció respondió: “Me sorprendió, sí. Sabía que ellos un poco se parecían a nosotros en la relación de que mantienen el plantel. Ellos jugaron la Liga A2 el año pasado y salieron campeones. Entonces, al mantener el plantel sabía que iba a encontrar a un equipo compacto en donde se conocían, sabían los sistemas, iban a estar bien aplomados en el bloqueo de defensa. Por ahí a otros equipos que se conforman a último momento se les notó que les faltaba un poco más de rodaje”.

De todas formas, para Macció esta noticia fue positiva para el vóley argentino. “Me sorprendió que le ganó a UPCN y a Ciudad en una semifinal y final. No solo estaban bien compactos sino que además con un alto nivel de juego, entonces lo tienen súper merecido y le hace muy bien al vóley que no siempre ganen Ciudad o UPCN”, sentenció.

Ahora, con un breve parate por las fiestas de fin de año, el 6 de enero comenzará la etapa regular de la Liga de la primera división del vóley que estará dividida en tres sedes: la primera será en Paraná entre el 6 y el 13 de enero, luego la acción se mudará a Tucumán del 28 de enero al 2 de febrero y finalmente se cerrará la fase y se conocerán los ocho clasificados a playoffs en Concepción del Uruguay, del 2 al 18 de febrero. En ese sentido, los playoffs están programados entre el 3 y el 10 de marzo, con sede a confirmarse en los próximos días.

Con este panorama, desde el conjunto marplatense tienen proyectado partir hacia Paraná el 4 de enero, para estar en las mejores condiciones el 6 de enero, cuando desde las 9 de la mañana hagan su debut ante Monteros.

“El objetivo es de los once equipos quedar entre los ocho primeros, que es lo que te permite clasificar a playoffs. Y dentro de esos ocho la ilusión es tratar de llegar hasta el sexto lugar que eso nos daría, creemos, la posibilidad de jugar los cuartos de final contra un equipo que nos dé mayores chances de pelear de igual a igual”, cerró el capitán.