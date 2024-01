Vildoza sufrió una lesión en la rodilla y estará al menos un mes fuera de las canchas

El base marplatense sufrió la rotura del menisco lateral de su rodilla izquierda en la victoria de Panathinaikos y será intervenido quirúrgicamente.

(Foto: Prensa Panathinaikos)

El marplatense Luca Vildoza sufrió este domingo una lesión en su rodilla izquierda y deberá ser intervenido quirúrgicamente. El base de 28 años estará al menos un mes fuera de las canchas y se perdería la próxima ventana FIBA con la Selección Argentina.

El base marplatense Luca Vildoza sufrió la rotura del menisco lateral de su rodilla izquierda en el triunfo por 90 a 75 de su equipo, Panathinaikos, sobre Peristeri por la Liga de Grecia. Luego de los exámenes médicos, desde el conjunto griego informaron que el surgido en Quilmes será operado este martes y por el tenor de la lesión se espera que la recuperación le demande, como mínimo, un mes.

De esta manera, el ex NBA, podría perderse los partidos que la Selección Argentina deberá afrontar contra Chile en el inicio de las Eliminatorias clasificatorias a la AmeriCup 2025, cuyo primer juego se disputará el 22 de febrero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Vildoza, que en el último juego apenas pudo disputar poco menos de cinco minutos en los que anotó dos puntos, arribó al Panathinaikos griego en junio del 2023 luego una temporada en el Estrella Roja de Serbia donde compartió equipo con Facundo Campazzo. Anteriormente, el surgido de la cantera cervecera, estuvo cinco años en el Baskonia de España, equipo con el que en 2020 se consagró campeón de la Liga ACB para luego pegar el salto a Estados Unidos.

En su paso por la mejor liga del mundo, el marplatense fue incorporado en 2021 por la franquicia New York Knicks -no llegó a debutar- y después recaló en 2022 en Milwaukke Buks, donde tuvo la particularidad que no jugó partidos de la etapa regular aunque sí estuvo en siete encuentros de playoffs.