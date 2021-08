Luca Vildoza tuvo sus primeros minutos en los New York Knicks

El base marplatense se presentó en la derrota de su equipo por 89 a 79 ante Toronto Raptors por la Summer League 2021.

(Foto: prensa New York Knicks)

A pocas horas de pisar suelo estadounidense después de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, el base marplatense Luca Vildoza tuvo sus primeros minutos con la camiseta de los New York Knicks y fue con derrota ante Toronto Raptors por 89 a 79, en el marco del primer encuentro de la Summer League 2021.

En una presentación irregular en el primer partido preparatorio para la temporada regular de la NBA, el exQuilmes y Baskonia lanzó 0 de 3 en triples, repartió tres asistencias (un alley-oop con Justin Patton), sumó un rebote, consiguió una falta ofensiva de un rival, tuvo una pérdida y no anotó puntos en casi 8 minutos y medio de juego.

Luca Vildoza, con la número 17 en su espalda, no fue el único que tuvo una mala efectividad ya que los New York Knicks durante los 48 minutos de partido lanzó 40 lanzamientos de tres puntos y solamente anotó siete de ellos. Sin lucir colectivamente, y solo con ráfagas individuales de parte de Obi Toppin, Immanuel Quickley y Jericho Sims, el equipo neoyorkino se mantuvo en el marcador pero eso solo no le alcanzó.

Luca to Obi at the horn! pic.twitter.com/6XSiXkmaAk — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 8, 2021

“La verdad es que estaba cansado. No dormí muy bien anoche, el jet lag fue duro. Pero la realidad es que estoy feliz de estar aquí y es lo único que importa“, expresó el marplatense a la prensa de la NBA horas antes de jugar su primer partido y además agregó: “Sé que puede haber errores porque no he estado con mis compañeros hasta ahora, pero trataré de ayudar al equipo“.

Estos recién fueron los primeros minutos de Luca Vildoza en el básquet de primer nivel en el mundo. Ya más y mejor descansado, el próximo encuentro del marplatense y su equipo será el miércoles desde las 23 ante los Lakers, luego se enfrentará el viernes desde las 21 a Detroit Pistons y cerrará la Summer League 2021 (partidos preparatorios) el sábado cuando a partir de las 21 se mida ante Cleveland.

Luca Vildoza disputó los cuatro partidos que la Selección Argentina de básquet compitió en los Juegos Olímpicos, cuya eliminación fue en manos de Australia por los cuartos de final del certamen. Durante toda su estadía en Tokio, el base de 25 años (cumple años el próximo miércoles) tuvo una actuación discreta en la que promedió 7 puntos, 2 rebotes y 2.7 asistencias en 19.5 minutos de juego, aunque fue pieza importante en el recambio de la base compuesta por Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola.